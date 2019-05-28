Данилюка назначили секретарем СНБО Вчера, 16:32 Цей матеріал також доступний українською АП Александр Данилюк АП

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом говорится в указе от 28 мая.

«Назначить Данилюка Александра Александровича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в документе.

До назначения в СНБО Данилюк входил в команду Зеленского. В 2016—2018 годах занимал должность министра финансов Украины.

Напомним, что 17 мая секретарь СНБО Украины Александр Турчинов подал в отставку.

Александр Турчинов занимал должность секретаря СНБО с января 2015 года по май 2019 года.