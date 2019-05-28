Гарольд Джеймс
Игры престолов в Европе
Андрей Смирнов
Зеленский вернул Украине Саакашвили
Виталий Шабунин
Все станет ясно. Что должен сделать Баканов
Петр Чернышов
Украина в смартфоне. Как помочь Зеленскому?
Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

Данилюка назначили секретарем СНБО

Вчера, 16:32
Цей матеріал також доступний українською
Данилюка назначили секретарем СНБО - фото

АП

Александр Данилюк

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом говорится в указе от 28 мая.

«Назначить Данилюка Александра Александровича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в документе.

До назначения в СНБО Данилюк входил в команду Зеленского. В 2016—2018 годах занимал должность министра финансов Украины.

Напомним, что 17 мая секретарь СНБО Украины Александр Турчинов подал в отставку.

Александр Турчинов занимал должность секретаря СНБО с января 2015 года по май 2019 года.

Теги:   СНБО Владимир Зеленский Александр Данилюк

Спецтема   Зеленский — новый президент

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Страны

Вчера, 06:13

img
Мадуро поддержал проведение парламентских выборов в Венесуэле
События

Вчера, 15:03

img
Бунт в Одесской колонии с захватом заложников и пожаром: версии произошедшего
Страны

Вчера, 07:21

img
Нападение с ножом на школьниц в Японии: количество жертв и пострадавших возросло

ТОП 3

Политика

27 мая, 19:47

img
В 400 метрах от врага: Зеленский впервые побывал на передовой
27733
Политика

27 мая, 17:54

img
Верховный суд отказался рассматривать иск об отмене указа о роспуске Рады
21458
Политика

Вчера, 12:47

img
Пусть лучше скандал, чем все рухнет. Интервью НВ с замглавы АП Кириллом Тимошенко
12715