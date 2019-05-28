Данилюка назначили секретарем СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Об этом говорится в указе от 28 мая.
«Назначить Данилюка Александра Александровича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в документе.
До назначения в СНБО Данилюк входил в команду Зеленского. В 2016—2018 годах занимал должность министра финансов Украины.
Напомним, что 17 мая секретарь СНБО Украины Александр Турчинов подал в отставку.
Александр Турчинов занимал должность секретаря СНБО с января 2015 года по май 2019 года.