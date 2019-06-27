«Новости о МИД узнаю из интернета». Зеленский резко раскритиковал действия Климкина по освобождению пленных моряков 27 июня, 16:48 4354 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба президента Владимир Зеленский пресс-служба президента

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что действия министра иностранных дел Павла Климкина могут поставить под угрозу освобождение украинских военнопленных моряков.

Об этом он заявил 27 июня на брифинге в Киеве.

По его словам, глава МИД Павел Климкин не желает обсуждать внешнеполитические вопросы с президентом и делает утверждения от имени Украины, не посоветовавшись с главой государства.

«Я, как президент Украины, узнаю информацию о наших международных шагах по интернету. Я сейчас говорю о ноте, которую мы получили от РФ о возвращении наших моряков и о ноте ответа, которую направил МИД», — заявил он.

Зеленский проинформировал, что по мнению экспертов и дипломатов, такие действия Климкина «могут поставить под угрозу возвращение наших моряков».

«Я хочу, чтобы МИД публично объяснил свои действия вам, уважаемые журналисты, а я уже от вас, через вас, узнаю их ответ», — заявления он.

Напомним, что МИД Украины получил ноту РФ с предложением предоставить письменные гарантии участия Украины для уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. МИД назвал это предложение России неприемлемым и обостряющим спор между Украиной и Россией по иммунитету военных кораблей.

Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, которым обязал Российскую Федерацию освободить три украинских корабля и 24 украинских моряка, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, и позволить им вернуться в Украину.

Трибунал обязал РФ доложить о выполнении данного решения до 25 июня 2019 года, а также обязал Украину и РФ воздержаться от любых действий, которые могут усугубить или продлить спор.