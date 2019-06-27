«Новости о МИД узнаю из интернета». Зеленский резко раскритиковал действия Климкина по освобождению пленных моряков
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что действия министра иностранных дел Павла Климкина могут поставить под угрозу освобождение украинских военнопленных моряков.
Об этом он заявил 27 июня на брифинге в Киеве.
По его словам, глава МИД Павел Климкин не желает обсуждать внешнеполитические вопросы с президентом и делает утверждения от имени Украины, не посоветовавшись с главой государства.
«Я, как президент Украины, узнаю информацию о наших международных шагах по интернету. Я сейчас говорю о ноте, которую мы получили от РФ о возвращении наших моряков и о ноте ответа, которую направил МИД», — заявил он.
Зеленский проинформировал, что по мнению экспертов и дипломатов, такие действия Климкина «могут поставить под угрозу возвращение наших моряков».
«Я хочу, чтобы МИД публично объяснил свои действия вам, уважаемые журналисты, а я уже от вас, через вас, узнаю их ответ», — заявления он.
Напомним, что МИД Украины получил ноту РФ с предложением предоставить письменные гарантии участия Украины для уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. МИД назвал это предложение России неприемлемым и обостряющим спор между Украиной и Россией по иммунитету военных кораблей.
Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, которым обязал Российскую Федерацию освободить три украинских корабля и 24 украинских моряка, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, и позволить им вернуться в Украину.
Трибунал обязал РФ доложить о выполнении данного решения до 25 июня 2019 года, а также обязал Украину и РФ воздержаться от любых действий, которые могут усугубить или продлить спор.