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РФ предложила Украине судить захваченных моряков по российским законам

Вчера, 18:35
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Громадське

РФ требует от Украины гарантий участия в уголовном преследовании захваченных моряков

МИД Украины получил ноту РФ с предложением предоставить письменные гарантии участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством.

Об этом говорится в официальном заявлении МИД Украины.

«25 июня МИД Украины получило ноту Министерства иностранных дел Российской Федерации, в которой содержится циничное предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством», — сказано в заявлении.

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МИД назвал это предложение России неприемлемым и обостряющим спор между Украиной и Россией по иммунитету военных кораблей. Об этом украинская сторона уже проинформировала Международный трибунал по морскому праву.

Украинская сторона требует от России без каких-либо дальнейших условий выполнить приказ Международного трибунала и безотлагательно освободить захваченных 24 украинских моряков.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, которым обязал Российскую Федерацию освободить три украинских корабля и 24 украинских моряка, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, и позволить им вернуться в Украину.

За это решение проголосовали 19 судей, один судья — Руслан Колодкин (РФ) — против.

Трибунал обязал РФ доложить о выполнении данного решения до 25 июня 2019 года, а также обязал Украину и РФ воздержаться от любых действий, которые могут усугубить или продлить спор.

Теги:   МИД Украины Украина Россия Украинские моряки

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