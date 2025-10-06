Зеленский ветировал законопроект, предусматривающий штрафы для чиновников за неявку на вызов в парламент

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал законопроект № 11387, устанавливающий административную ответственность для министров и других должностных лиц, которые не появляются на вызов в Верховную Раду без уважительных причин.

Об этом в понедельник, 6 октября, заявил народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк.

Как отмечается в карточке документа, он готовится на рассмотрение Верховной Радой с вето президента.

Зеленский аргументировал ветирование законпроекта в частности тем, что неявка на вызов Верховной Рады «не является административным нарушением», в то же время есть риск чрезмерной власти работников аппарата ВР в определении «уважительных причин». Президент также отметил, что механизмы контроля Кабмина регулируются другими законами, в частности Конституцией и регламентом ВР.

Как отмечается в пояснительной записке, целью законопроекта является обеспечение уважения к суду и преодоление проблемы безосновательных неявок участников уголовного производства на судебные заседания.

3 сентября Верховная Рада приняла законопроект с правками Ярослава Железняка, которые устанавливают штрафы в размере от 13 до 17 тыс. грн за неявку на вызов парламента без уважительных причин.

Движение Честно отметило, что в течение 2024−2025 годов Верховная Рада вызвала по меньшей мере 21 чиновника, половина из которых не пришла без объяснений причины.