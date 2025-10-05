Политолог Николай Давидюк рассказал в эфире Radio NV , зачем президент Украины Владимир Зеленский снова будет встречаться на следующей неделе со своей фракцией Слуга народа , хотя прошлая встреча была 16 сентября.

— На следующей неделе президент Владимир Зеленский намерен снова встретиться со своей политической силой в парламенте, со «слугами народа». Они встречались 16 сентября, и не прошло и месяца, как они снова будут встречаться. С чего бы это вдруг? Президент мог по два года их не видеть. Что говорят твои некоторые коллеги-политологи: возможно, на кону стоят очень важные вопросы, которые придется принимать парламенту, а поскольку депутатами в июле немножко воспользовались и выбросили, когда принимали этот закон по НАБУ и САП, то теперь надо как-то со стороны президента заслужить их уважение и внимание перед важными или даже тяжелыми решениями в парламенте. И, возможно, для этого президент их и собирает. Как тебе такая версия? И как ты думаешь, связана ли эта встреча с какими-то вопросами, которые придется принимать в рамках возможного мирного соглашения?

Реклама

— Я думаю, что эта встреча еще не до мирного соглашения. Что касается мирного соглашения, то с каждым проведут личную встречу специальные органы, каждому покажут папочку. И депутаты будут мотивированы, вдохновленные бежать голосовать. Не все, но те, с кем поговорят точно.

Я думаю, эта встреча — это исправление ошибок, полностью с тобой согласен, июля. Предыдущая встреча их не смогла исправить, потому что хотели наскоком, что называется, сделать «на отцепись». Встречу не подготовили, людей было мало, люди не поняли, чего их туда звали. Извне в Telegram-каналах неслось больше, чем, например, было внутри. И понимали люди извне больше, чем те, кто даже пришел на встречу. Многие забили на эту встречу.

Так вот сейчас хотят подготовить, обзвонить, все-таки взять, хотя бы левой рукой поуправлять парламентом.