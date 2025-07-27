Политолог Николай Давыдюк сомневается, что президент Владимир Зеленский имеет искренние намерения исправить ошибку и вернуть независимость НАБУ и САП . Об этом он рассказал в эфире Radio NV .

Николай Давыдюк политолог

Будут отматывать [в Верховной Раде принятие скандального законопроекта]. Но если Зеленский сам хочет отмотать. Потому что я не уверен до конца, что у него появилось искреннее желание.

Реклама

Играть на публику, что, мол, «мы готовы, мы хотим, мы это все поддержим», на камеру играть — да. Но будет ли это желание по факту, очень открытый вопрос.