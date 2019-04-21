Зеленский намерен перезагрузить Минский процесс
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о поддержке нормандского формата и намерен перезагрузить Минский процесс.
Об этом Зеленский заявил на брифинге в воскресенье вечером.
"Мы будем действовать в Нормандском формате, продолжать Минский процесс с обновленной командой... Мы будем его перезагружать", - цитирует Зеленского Интерфакс-Украина.
Он подчеркнул, что первоочередная задача сейчас– это прекращение огня на Донбассе.
Согласно Национальному экзитполу, Зеленский побеждает на выборах президента с максимальной поддержкой в истории независимой Украины - 73,2%, у Петра Порошенко – 25,3%.
Экзитпол ТСН также говорит о максимальном преимуществе Зеленского - его поддержали 72,7% избирателей, действующего президента Петра Порошенко - 27,3%.
Экзитпол 112 канала дает 73,7% Зеленскому, 26,3% - Порошенко.
Президент Порошенко уже признал поражение и поздравил Зеленского с победой.