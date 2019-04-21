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Спецтема: Выборы президента Украины

Зеленский намерен перезагрузить Минский процесс

Вчера, 21:43
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Зеленский намерен перезагрузить Минский процесс - фото

REUTERS/Valentyn Ogirenko

Владимир Зеленский

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о поддержке нормандского формата и намерен перезагрузить Минский процесс.

Об этом Зеленский заявил на брифинге в воскресенье вечером.

"Мы будем действовать в Нормандском формате, продолжать Минский процесс с обновленной командой... Мы будем его перезагружать", - цитирует Зеленского Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что первоочередная задача сейчас– это прекращение огня на Донбассе.

Согласно Национальному экзитполу, Зеленский побеждает на выборах президента с максимальной поддержкой в истории независимой Украины - 73,2%, у Петра Порошенко – 25,3%.

Экзитпол ТСН также говорит о максимальном преимуществе  Зеленского - его поддержали 72,7% избирателей, действующего президента Петра Порошенко - 27,3%.

Экзитпол 112 канала дает 73,7% Зеленскому, 26,3% - Порошенко.

Президент Порошенко уже признал поражение и поздравил Зеленского с победой.

Теги:   Донбасс Владимир Зеленский Нормандская четверка Минские соглашения

Спецтема   Выборы президента Украины

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