Зеленский намерен перезагрузить Минский процесс Вчера, 21:43 1362 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Valentyn Ogirenko Владимир Зеленский REUTERS/Valentyn Ogirenko

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о поддержке нормандского формата и намерен перезагрузить Минский процесс.

Об этом Зеленский заявил на брифинге в воскресенье вечером.

"Мы будем действовать в Нормандском формате, продолжать Минский процесс с обновленной командой... Мы будем его перезагружать", - цитирует Зеленского Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что первоочередная задача сейчас– это прекращение огня на Донбассе.

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Согласно Национальному экзитполу, Зеленский побеждает на выборах президента с максимальной поддержкой в истории независимой Украины - 73,2%, у Петра Порошенко – 25,3%.



Экзитпол ТСН также говорит о максимальном преимуществе Зеленского - его поддержали 72,7% избирателей, действующего президента Петра Порошенко - 27,3%.

Экзитпол 112 канала дает 73,7% Зеленскому, 26,3% - Порошенко.

Президент Порошенко уже признал поражение и поздравил Зеленского с победой.