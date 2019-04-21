В штабе Зеленского назвали приоритетом переговоры с РФ
В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского назвали приоритетом переговоры с Россией.
Об этом корреспонденту российского агентства РБК заявил идеолог партии Слуга народа Руслан Стефанчук.
"Думаю, что направление, связанное с контактами с Россией, для нас будет приоритетным...Нам нужно искать выход из ситуации, нам нужно завершение войны в ближайшее время", - сказал он.
При этом, конкретные имена тех,
кто будет отвечать за переговоры с Россией, он назвать пока не готов.