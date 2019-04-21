В штабе Зеленского назвали приоритетом переговоры с РФ Сегодня, 21:08 1323 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Viacheslav Ratynskyi Владимир Зеленский REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского назвали приоритетом переговоры с Россией.

Об этом корреспонденту российского агентства РБК заявил идеолог партии Слуга народа Руслан Стефанчук.

"Думаю, что направление, связанное с контактами с Россией, для нас будет приоритетным...Нам нужно искать выход из ситуации, нам нужно завершение войны в ближайшее время", - сказал он.

При этом, конкретные имена тех, кто будет отвечать за переговоры с Россией, он назвать пока не готов.

