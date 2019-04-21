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В штабе Зеленского назвали приоритетом переговоры с РФ

Сегодня, 21:08
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В штабе Зеленского назвали приоритетом переговоры с РФ - фото

REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Владимир Зеленский

В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского назвали приоритетом переговоры с Россией.

Об этом корреспонденту российского агентства РБК заявил  идеолог партии Слуга народа Руслан Стефанчук.

"Думаю, что направление, связанное с контактами с Россией, для нас будет приоритетным...Нам нужно искать выход из ситуации, нам нужно завершение войны в ближайшее время", - сказал он.

При этом, конкретные имена тех, кто будет отвечать за переговоры с Россией, он назвать пока не готов.

Теги:   Россия Президентские выборы в Украине 2019 Владимир Зеленский

Спецтема   Выборы президента Украины

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