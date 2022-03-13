Катастрофа неминуема. Американский философ Фукуяма назвал 12 причин, почему Путин двигается к поражению в Украине 13 марта, 15:25 Цей матеріал також доступний українською Фукуяма является одним из самых известных в мире политологов (Фото:НВ)

Российское планирование оказалось некомпетентным, основанным на предположении, что украинцы благосклонно настроены к России и что Вооруженные силы Украины рухнут сразу после вторжения.

Об этом Фрэнсис Фукуяма, американский философ, политический экономист и автор книги «Конец истории и последний человек» написал в колонке Подготовка к поражению, передает НВ.



Фукуяма рассказал о двенадцати выводах из войны России против Украины, которые просматриваются уже сейчас:



— Россия движется к полному поражению в Украине. Российские солдаты, очевидно, несли парадную форму для парада победы в Киеве, а не дополнительные боеприпасы. На данный момент Путин направил на войну большую часть всех своих вооруженных сил — у него нет огромных резервов. Российские войска застряли за пределами украинских городов, где они сталкиваются с огромными проблемами со снабжением и постоянными нападениями украинцев.



— Крах положения российских войск может быть внезапным и катастрофическим, а не происходить медленно в результате войны на истощение. Армия в полевых условиях достигнет точки, когда ее нельзя будет ни снабдить, ни вывести, а боевой дух испарится. По крайней мере, это верно для северных боестолкновений; русские чувствуют себя лучше на юге, но эти позиции будет трудно удержать, если северные силы РФ окончательно потеряют боеспособность.



— До того, как это произойдет, дипломатическое решение войны невозможно. Не существует компромисса, приемлемого как для России, так и для Украины, учитывая понесенные уже потери.



— Совет Безопасности ООН в очередной раз доказал свою бесполезность. Единственной полезной вещью было голосование на Генеральной ассамблее, которое помогает выявить плохих или уклончивых игроков в мире.



— Фукуяма одобряет оба решения администрации Байдена не объявлять бесполетную зону над Украиной и не перебрасывать польские МиГи в Украину: «Гораздо лучше, чтобы украинцы победили русских в одиночку, лишив Москву предлога, что на них напало НАТО, а также избежав всех очевидных возможностей эскалации», — уверен он. В его понимании, польские МиГи мало что добавят к возможностям Украины. Гораздо важнее постоянная поставка Джавелинов, Стингеров, TB2, медикаментов, оборудования для связи и обмена разведданными. Я предполагаю, что украинские силы направляются разведкой НАТО, действующей за пределами Украины.



— Цена, которую платит Украина огромна. Но наибольший урон наносят ракеты и артиллерия, с которыми ни МиГи, ни бесполетная зона ничего не могут поделать. Единственное, что остановит войну — это поражение русской армии на земле.



— Путин не переживет поражения своей армии. Он имеет поддержку [внутри Росии], поскольку его считают сильным человеком. Но что он может предложить, когда продемонстрирует некомпетентность и лишится своей силы принуждения?



— Вторжение уже нанесло огромный ущерб популистам всего мира, которые до нападения единодушно выражали симпатии Путину. Среди них Маттео Сальвини, Жаир Болсонару, Эрик Земмур, Марин Ле Пен, Виктор Орбан и, конечно же, Дональд Трамп. Политика войны обнажила их откровенно авторитарные наклонности.



— Война на данном этапе стала хорошим уроком для Китая. Как и Россия, Китай за последнее десятилетие создал, казалось бы, высокотехнологичные вооруженные силы, но у них нет боевого опыта. Плохую работу российских ВВС, скорее всего, повторит ВВС Народно-освободительной армии КНР, у которой также нет опыта управления сложными воздушными операциями. Мы можем надеяться, что китайское руководство не будет обманывать себя относительно собственных возможностей, как это сделали русские, обдумывая будущие действия против Тайваня.



— Будем надеяться, что Тайвань сам осознает необходимость готовиться к войне, как это сделали украинцы, и восстановить призыв на военную службу.



— Турецкие дроны станут бестселлерами.

— Поражение России сделает возможным «новое рождение свободы» и избавит нас от беспокойства по поводу упадка глобальной демократии. Дух 1989 года [падения Берлинской стены — как символ торжествования демократии, свободы и прав человека] будет жить благодаря отважным украинцам.

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