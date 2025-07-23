Рада соберется на следующей неделе, чтобы проголосовать за новый законопроект о НАБУ и САП от Зеленского — нардепы

23 июля, 20:51
Украинцы протестуют на первом военном митинге против недавно принятого закона, который ограничивает независимость НАБУ и САП (Фото: REUTERS/Stanislav Kozliuk)

Нардеп от фракции Голос Ярослав Железняк сообщил, что Верховная Рада на следующей неделе соберется, чтобы срочно проголосовать за новый законопроект по НАБУ и САП президента Владимира Зеленского.

Об этом Железняк написал на странице в Telegram в среду, 23 июля.

По словам нардепа, Раду собирают для того, что «отменять коррупционные нормы о ликвидации НАБУ и САП». Он добавил, что сейчас выясняется, кто из нардепов будет присутствовать.

Он добавил, что не видел текста нового документа, поэтому с группой депутатов будут регистрировать законопроект, чтобы отменить принятые нормы о НАБУ и САП.

Также, по словам Железняка, законопроект Зеленского будет представлен в четверг, 24 июля.

Эту информацию также подтвердил нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко. По его информации, нардепов соберут ориентировочно на следующей неделе.

Ранее Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который «обеспечит силу системе правопорядка».

Перед этим президент на фоне протестов из-за принятия закона № 12414 провел встречу с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов, среди которых был, в частности генеральный прокурор.

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.

Впоследствии Владимир Зеленский подписал законопроект № 12414. В ночь на 23 июля он опубликовал видеообращение, в котором сказал, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона. Однако, по его словам, антикоррупционная инфраструктура должна быть «очищена от российских влияний».

Редактор: Кристина Пицуряк

Теги:   Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Коррупция Владимир Зеленский Верховная Рада Алексей Гончаренко

