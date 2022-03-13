В ЕС призвали внимательно следить за ситуацией в захваченном Херсоне, где оккупанты планируют фейковый «референдум»

13 марта, 09:59
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Жители захваченного оккупантами Херсона выходят на митинги (Фото:Медиа-центр IPC-Херсон)

Жители захваченного оккупантами Херсона выходят на митинги (Фото:Медиа-центр IPC-Херсон)

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас призвал внимательно следить за ситуацией в захваченном российскими оккупантами Херсоне.

«Нужно внимательно следить за Херсоном. Попытки создать какую-либо „народную республику“, „ХНР“ или что-то в этом роде вполне согласуются с многовековой российско-советской традицией установления „политических“ фактов на местах», — написал он в своем Facebook.

Маасикас добавил, что Россия планирует эти действия, чтобы иметь «правовую» основу для дальнейшей агрессии или раздела.

https://twitter.com/MattiMaasikas/status/1502903649441353729

Кремлевский режим планирует организовать на временно занятой ВС РФ территории Херсонской области фейковый «референдум» о создании так называемой «народной республики». Он якобы запланирован на 13 мая. В этот же день местные жители планируют выйти на проукраинский митинг.

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Российские оккупанты захватили Херсон во время полномасштабного вторжения РФ в Украину. Местные жители массово выходят на улицы города с протестами, они держат украинские флаги и призывают оккупантов возвращаться домой.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Евросоюз Херсон Матти Маасикас Война России против Украины

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