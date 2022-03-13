В ЕС призвали внимательно следить за ситуацией в захваченном Херсоне, где оккупанты планируют фейковый «референдум» 13 марта, 09:59 Цей матеріал також доступний українською Жители захваченного оккупантами Херсона выходят на митинги (Фото:Медиа-центр IPC-Херсон)

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас призвал внимательно следить за ситуацией в захваченном российскими оккупантами Херсоне.

«Нужно внимательно следить за Херсоном. Попытки создать какую-либо „народную республику“, „ХНР“ или что-то в этом роде вполне согласуются с многовековой российско-советской традицией установления „политических“ фактов на местах», — написал он в своем Facebook.

Маасикас добавил, что Россия планирует эти действия, чтобы иметь «правовую» основу для дальнейшей агрессии или раздела.

Кремлевский режим планирует организовать на временно занятой ВС РФ территории Херсонской области фейковый «референдум» о создании так называемой «народной республики». Он якобы запланирован на 13 мая. В этот же день местные жители планируют выйти на проукраинский митинг.

Российские оккупанты захватили Херсон во время полномасштабного вторжения РФ в Украину. Местные жители массово выходят на улицы города с протестами, они держат украинские флаги и призывают оккупантов возвращаться домой.





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