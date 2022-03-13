«Для оккупантов — один ответ». Депутаты никогда не признают попыток создать псевдореспублику в Херсоне — мэр

13 марта, 07:29
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Российские оккупанты временно захватили Херсон (Фото:Колыхаев Игорь/Facebook)

Российские оккупанты временно захватили Херсон (Фото:Колыхаев Игорь/Facebook)

Депутаты Херсона никогда не признают попыток создать на территории области псевдореспублику, заявил мэр города Игорь Колыхаев.

Он подчеркнул, что Херсонская область — это часть суверенной и унитарной Украины, и другие сценарии не поддерживаются ни жителями области, ни представителями депутатского корпуса областного совета, ни законно избранной народом местной власти.

«Депутаты Херсона никогда не признают попыток создать на территории Херсонской области «народную республику» и заграбастать часть Украины. У нас единственный ответ оккупантам: «Русский военный корабль иди на…», — написал мэр в своем Facebook.

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Колыхаев добавил, что регион противостоит захватчикам и не подкоряется ему.

https://www.facebook.com/kolykhaev.igor/posts/5027105320716195

Кремлевский режим планирует организовать на временно занятой ВС РФ территории Херсонской области фейковый «референдум» о создании так называемой «народной республики».

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Российские оккупанты захватили Херсон во время подномасштбного вторжения РФ в Украину. Местные жители массово выходят на улицы города с протестами, они держат украинские флаги и призывают оккупантов возвращаться домой.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Оккупант Херсон Херсонская область Война России против Украины

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