«Путин все еще бредит». О риске нового наступления армии РФ и взрывах в Крыму — интервью с военным экспертом Владиславом Селезневым 22 марта, 20:33 Эксклюзив NV Российский диктатор Путин на экране в Севастополе. Крым, 21 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Российский диктатор Владимир Путин все еще бредит тем, что сможет сломать ситуацию на поле боя в свою пользу, говорит военный эксперт Владислав Селезнев.

Но в то же время добавляет: что у диктатора ничего не получится, хотя риск нового наступления путинской армии существует.

О ежедневных взрывах в оккупированном Крыму и возможном новом направлении наступления РФ Селезнев рассказал в интервью Radio NV.

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— Оккупационные власти сообщают о том, что в Крыму был атакован российский флот морскими и воздушными беспилотниками. Есть также подобное свидетельство от аналитика, американского эксперта по подводным аппаратам Х. Саттона. Он публиковал даже скриншоты со взрывами, с тем, что горит один из морских дронов. Что известно по состоянию на данный момент и какую информацию мы можем подтвердить?

— То, что ночью в Севастополе было громко, да, эта информация подтверждается. Более того, на фоне заявлений об атаке морскими дронами-камикадзе почему-то за кулисами остаются взрывы, произошедшие на военном аэропорту Бельбек.