«Путин все еще бредит». О риске нового наступления армии РФ и взрывах в Крыму — интервью с военным экспертом Владиславом Селезневым

22 марта, 20:33
Эксклюзив NV
Поделиться:
Российский диктатор Путин на экране в Севастополе. Крым, 21 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Российский диктатор Путин на экране в Севастополе. Крым, 21 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Автор: Алексей Тарасов

Российский диктатор Владимир Путин все еще бредит тем, что сможет сломать ситуацию на поле боя в свою пользу, говорит военный эксперт Владислав Селезнев.

Но в то же время добавляет: что у диктатора ничего не получится, хотя риск нового наступления путинской армии существует.

О ежедневных взрывах в оккупированном Крыму и возможном новом направлении наступления РФ Селезнев рассказал в интервью Radio NV.

Видео дня

— Оккупационные власти сообщают о том, что в Крыму был атакован российский флот морскими и воздушными беспилотниками. Есть также подобное свидетельство от аналитика, американского эксперта по подводным аппаратам Х. Саттона. Он публиковал даже скриншоты со взрывами, с тем, что горит один из морских дронов. Что известно по состоянию на данный момент и какую информацию мы можем подтвердить?

— То, что ночью в Севастополе было громко, да, эта информация подтверждается. Более того, на фоне заявлений об атаке морскими дронами-камикадзе почему-то за кулисами остаются взрывы, произошедшие на военном аэропорту Бельбек.

Теги:   Владимир Путин Крым Севастополь Интервью NV Симферополь Армия России Российская армия Бельбек Джанкой Деоккупация Крыма Радио NV Война России против Украины наступление РФ новое наступление РФ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X