Выплата 15 млн гривен родным погибших в плену РФ военных: Минобороны назвало условия и исключение
В Минобороны разъяснили, как члены семей военных, погибших в плену, смогут получить выплату (Фото: Винницкий областной ТЦК и СП / Facebook)
Члены семей украинских военнослужащих, погибших в российском плену, смогут получить единовременную выплату в размере 15 миллионов гривен. Об этом сообщили в Минобороны Украины в пятницу, 18 июля.
В Минобороны добавили, что соответствующие изменения в Закон О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей приняла Верховная Рада на заседании 16 июля.
Отныне этот закон определяет право на получение такой помощи в случае гибели военнослужащего в плену, независимо от причины наступления смерти. В то же время он не распространяется на тех военных, кто сдался в плен врагу добровольно.
Этот закон также увеличил с трех месяцев до одного года срок, в течение которого могут быть осуществлены выплаты помощи в случае получения военнослужащим ранения (контузии, травмы или увечья), заболевания при исполнении им обязанностей военной службы, что привело к частичной утрате трудоспособности без установления ему инвалидности, а также лицом, уволенным с военной службы, которое частично утратило трудоспособность вследствие указанных причин.
В Минобороны добавили, что принятый закон изменил порядок определения размера единовременной денежной помощи при изменении группы инвалидности.
В частности, теперь для определения размера выплат при изменении группы инвалидности применяется прожиточный минимум, установленный законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором установлена новая группа инвалидности.