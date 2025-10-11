Зеленский подписал закон о ежемесячных выплатах освобожденным из российского плена военным в 50 тысяч гривен

11 октября, 12:33
Поделиться:
Освобожденным из российского плена военным три месяца будут выплачивать по 50 тысяч гривен (Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными)

Освобожденным из российского плена военным три месяца будут выплачивать по 50 тысяч гривен (Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными)

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 11 октября, подписал закон о ежемесячных выплатах в размере 50 тысяч гривен украинским военным, освобожденным из российского плена. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Выплаты будут получать военные, которые после освобождения из плена нуждаются в длительном стационарном лечении (более 30 дней). Средства будут начислять в течение первых трех месяцев реабилитации.

Реклама

Ранее такие выплаты назначались только тем, кто получил ранения, контузии или увечья. Однако многие военные во время плена также получают серьезные заболевания и нуждаются в длительном лечении, отметила премьер-министр Юлия Свириденко.

Читайте также:
Ранения и заболевания, приобретенные в российском плену, теперь приравниваются к боевым — Шмыгаль

Верховная Рада приняла законопроект № 13627 о выплатах освобожденным из плена РФ 9 октября. Документ поддержали 244 народных депутата.

Закон вступит в действие на следующий день после публикации в газете Голос Украины.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Закон Украинские военные Плен Владимир Зеленский выплаты военным

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies