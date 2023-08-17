Выборы «не ко времени». Сейчас провести качественно процедуру голосования невозможно — Корниенко 17 августа, 17:20 Александр Корниенко, первый вице-спикер Верховной Рады (Фото:NV)

Есть как минимум три большие категории украинцев, которые не смогут принять участие в выборах, если те состоятся во время войны, уверяет первый вице-спикер ВР.

Во время полномасштабного вторжения России в Украину невозможно провести выборы с соблюдением всех критериев.

Об этом заявил в интервью NV первый вице-спикер Рады Александр Корниенко.

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Он также отказался оценивать, противоречит ли Конституции проведение выборов во время военного положения. «Я не являюсь юристом, как мой дорогой коллега Руслан Алексеевич [Стефанчук, спикер ВР], побратим по президиуму. И я не имел дело с Конституцией так много, наверное, как он», — сказал Корниенко.

В то же время он отметил, что является специалистом по выборам и занимается этим с 2006 года, поэтому убежден: сейчас «невозможно качественно с соблюдением всех критериев провести выборы, потому что есть очень много проблем безопасности». Они касаются не только голосования, но и самого избирательного процесса — равные условия, равная агитация, равный доступ к различным агитационным ресурсам.

Корниенко добавил, что невозможно технически провести день выборов на части прифронтовой территории, а также на оккупированных землях. Кроме того, есть проблема с возможностью баллотироваться и голосовать минимум у трех больших категорий людей, «которые сейчас составляют половину, а то и больше населения страны избирательного возраста».

Первая категория — временно перемещенные граждане за рубежом, где нет инфраструктуры, которая позволит проголосовать такому количеству людей. Вторая — внутренне перемещенные лица, у которых будут проблемы, по существующему законодательству, по учету и формированию списков. Третья категория — военные.

«И о них надо говорить в первую очередь. Им, кроме того, что очень трудно будет проголосовать, очень трудно будет принять участие в предвыборной кампании в качестве кандидатов, — заявил Корниенко. — Согласно различным опросам, около 30−50% населения считает, что в следующей власти, в следующем парламенте в частности, должны быть военные и представлять их интересы».

На вопрос NV, рассматривает ли команда президента сейчас выборы исключительно после окончания войны, Корниенко отметил: «Публично мы слышали от Андрея Ермака[руководителя ОП] эту позицию[только после войны]. Она не изменилась, насколько я понимаю. Другого я не слышал». Сам первый вице-спикер тоже считает, что выборы сейчас не ко времени.