Что не так со «слугами». Откровенный разговор с первым вице-спикером о взяточниках и отпускниках в ВР, сотрудничестве с ОПЗЖ и новых выборах 16 августа, 21:36 NV Премиум Александр Корниенко, первый вице-спикер Верховной Рады (Фото:NV)

Почему в президентскую команду попали «проблемные» персонажи, из-за чего их не спешат выгонять и когда Банковая планирует обновить парламент NV рассказал Александр Корниенко, первый вице-спикер ВР.

В последнее время фракцию президентской партии Слуга народа (СН) накрыла волна скандалов. Только в течение лета по меньшей мере пять ее депутатов получили обвинения в коррупции, покупке дорогой недвижимости и элитных автомобилей, и были замечены на дорогом отдыхе за рубежом. Обо всех этих историях стало известно в основном благодаря расследованиям журналистов или НАБУ.

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О том, почему подобные истории становятся возможными во время большой войны и какое наказание понесут депутаты, NV пообщался с первым вице-спикером парламента Александром Корниенко, который в 2019 году возглавлял предвыборный штаб СН и в течение двух лет — и саму партию.



Кроме темы «слуг» вице-спикер рассказал о том, какие решения принимает Верховная Рада (ВР) во время войны, почему монобольшинство сотрудничает с ОПЗЖ, когда в парламент вернут журналистов, и объяснил, действительно ли украинская власть собирается провести выборы во время военного положения.



— Каждый сегодня на своем месте пытается приближать победу Украины. Если говорить об этом в контексте парламента, какие решения, приближающие победу, он принял?

