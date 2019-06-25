В Раду проходят пять партий — общенациональный опрос Сегодня, 13:11 2485 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба президента Украины Верховная Рада пресс-служба президента Украины

В Верховную Раду проходят пять политических партий, свидетельствуют результаты общенационального опроса населения Украинского института социальных исследований им Яременко и центра Социальный мониторинг.

Результаты исследования были обнародованы на пресс-конференции в агентстве Интерфакс-Украина.

Партия Слуга народа имеет поддержку 45,3% респондентов среди тех, кто определился со своим выбором, и будет принимать участие в голосовании на парламентских выборах (или 35,1% среди всех опрошенных).

За Оппозиционную платформу за жизнь готовы проголосовать 12,1% опрошенных (или 9,3% среди всех респондентов), за ВО Батькивщина — 8,8% (или 6,8%), за Европейскую солидарность, — 8,4% (или 6,5%), партию Голос — 6,8% респондентов (или 5,3% респондентов).

Общенациональный опрос населения проводился с 13 по 19 июня 2019 года.