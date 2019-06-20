Соцопрос: В Раду проходят пять партий, еще две приближаются к проходному барьеру Сегодня, 11:14 Цей матеріал також доступний українською НВ Пять партий могут попасть в Раду нового созыва НВ

Согласно данным соцопроса от Украинского института социальных исследований им. Яременко и центра Социальный мониторинг шансы на попадание в Верховную Раду сохраняют пять партий.

Данные опроса свидетельствуют, что лидером электоральных симпатий остается партия Слуга народа, у которой 49,8% поддержки среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. Далее идут Оппозиционная платформа — За життя с 10,3% поддержки, Батькивщина (9%), Европейская Солидарность (8,7%), партия Голос (5,9%). Приближаются к проходному барьеру в 5% Гражданская позиция и Сила и честь (по 4%).

Среди политиков, которых хотели бы видеть в составе новой Верховной Рады, первые места занимают Анатолий Гриценко (43%), Святослав Вакарчук (38,1%) и Юлия Тимошенко (36%). А вот больше всего не хотят видеть в новом парламенте Петра Порошенко (67,2%), Арсена Авакова (65,1%), Михеила Саакашвили (62,8%) и Олега Ляшко (62,3%).

Напомним, 20 мая Владимир Зеленский, официально вступив в должность президента, заявил, что распускает Верховную Раду.

Аргументом для роспуска парламента Зеленский назвал отсутствие коалиции фактически с 2016 года.

В то же время спикер парламента Андрей Парубий заявил, что у Зеленского не было оснований распускать Раду, поскольку на момент указа в коалиции находились 227 депутатов.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля. Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.