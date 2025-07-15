Генпрокурор: Почти 350 прокуроров с инвалидностью проверит дисциплинарная комиссия

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что все прокуроры с инвалидностью будут направлены на Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП), за исключением имеющих подтвержденный определенный статус.

Об этом он сообщил во вторник, 15 июля, в Telegram.

По его словам, полномочия единолично увольнять прокуроров в таких случаях у генпрокурора отсутствуют — решение принимает КДКП.

Сейчас в органах прокуратуры работает 484 прокурора с инвалидностью, 41 из них подали заявления на увольнение по собственному желанию.

Он добавил, что на рассмотрение КДКП направляют 348 прокуроров.

Рассмотрение не будет касаться 136 человек, которые имеют:

инвалидность с детства;

невосстановимые потери для здоровья;

онкологические заболевания;

статус инвалидов войны.

Кравченко также отметил, что среди направленных на проверку могут быть и те, кто действительно имеет основания для получения инвалидности.

24 марта Центр противодействия коррупции сообщил, что Офис генпрокурора не уволил ни одного из 74 прокуроров, у которых нашли фейковую инвалидность.

Министерство здравоохранения сообщило в комментарии ЦПД, что отменило инвалидности 74 из 526 прокуроров, которые их имеют. В Хмельницкой области отменили решение 13 прокурорам, а в других областях Украины — 61.

Коррупция в Хмельницком центре медико-социальной экспертизы — что известно

4 октября 2024 года ГБР сообщило, что разоблачило в Хмельницкой области руководителя МСЭК и ее сына — руководителя облуправления пенсионного фонда — на незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли наличными почти $6 миллионов в разных валютах и ряд поддельных медицинских документов, списки уклонистов с фамилиями и ложными диагнозами.

Во время обысков руководитель МСЭК Татьяна Крупа пыталась избавиться от двух сумок с 500 тысячами долларов и выбросила их через окно.

Татьяна Крупа не внесла эти средства в свою декларацию, их изъяли и передали на хранение в банк. Также прокурор внес в суд ходатайство об аресте средств.

Следствие выясняет основания приобретения родственниками женщины большого количества объектов недвижимости за рубежом и в Украине, элитного автопарка, корпоративных прав и счетов за рубежом на почти 2,3 млн долларов.

5 октября Крупе сообщили о подозрении в незаконном обогащении. Женщине грозит лишение свободы до 12 лет с конфискацией всего имущества. 7 октября суд арестовал Крупу на 60 суток с возможностью внесения залога 500 миллионов гривен.

20 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о созыве заседания СНБО из-за скандала в Хмельницкой МСЭК и массового оформления там документов об инвалидности сотрудников прокуратуры.

21 октября в Минздраве заявили, что отменили выводы об инвалидности 74 военнообязанных, которые были установлены Хмельницкой МСЭК.