Новый генпрокурор Украины назвал свой ключевой приоритет

Недавно назначенный генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко во время круглого стола ACC пообещал усилить борьбу с нелегальным бизнесом. В частности, с контрабандой на основных рынках товаров и услуг страны.

Об этом сообщает пресс-служба Американской торговой палаты в Украине.

В частности, Кравченко отметил готовность активно сотрудничать с добропорядочным бизнесом для наработки и реализации мер по пресечению нелегальной деятельности.

Реклама

Во время круглого стола новый генпрокурор, а также руководители ведущих контролирующих органов и народные депутаты Украины выслушали основные предложения бизнеса по борьбе с теневой экономикой.

Также сообщается, что на алкогольном рынке главная проблема — ценовой демпинг со стороны нелегальных производителей. Было предложено возобновить ежегодный пересмотр минимальных цен на алкоголь, что, как предполагается, может дать госбюджету дополнительно более 2 млрд грн.

При этом на рынке бытовой техники «теневики» в основном концентрируются на наиболее дорогих, но компактных товарах — смартфоны, ноутбуки, часы, наушники и тому подобное. Например, по отдельным моделям смартфонов доля нелегальной продукции доходила до 80%.

В сфере фиксированного интернета происходит постепенный переход основных компаний от использования схем с физлицами-предпринимателями к общей системе налогообложения.

Кроме нового генерального прокурора на круглом столе присутствовали также народные депутаты — руководители налогового комитета и комитета по правоохранительной деятельности парламента, представители Евросоюза, руководство Государственной налоговой службы, Государственной таможенной службы, Национального Банка Украины, Нацполиции, Министерства цифровой информации, а также бизнес-омбудсмен Украины.

21 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Руслана Кравченко генеральным прокурором Украины.

Руслан Кравченко с 31 декабря 2024 года возглавлял Государственную налоговую службу. До этого он работал в прокуратуре Крыма, а после оккупации — в других регионах Украины, а также в Главной военной прокуратуре и в Офисе генпрокурора. В 2021—2023 годах возглавлял Бучанскую окружную прокуратуру, которая расследовала военные преступления РФ. В 2023 году Кравченко участвовал в конкурсе на должность главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

В апреле 2023-го Зеленский назначил его главой Киевской ОГА, которую он возглавлял до 30 декабря 2024-го.

До Кравченко генеральным прокурор был Андрей Костин, который подал в отставку 22 октября 2024 года на фоне расследований о незаконном предоставлении статуса инвалидности прокурорам из Хмельницкой области.