В Харькове задержали диверсанта, который передал оккупантам координаты объектов критической инфраструктуры 11 марта, 01:32 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрелов в Харькове (Фото:REUTERS/Oleksandr Lapshyn)

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что после начала войны России против Украины в Харькове был задержан местный житель, который передал оккупантам координаты предприятий для авиаударов.

Венедиктова сообщила, что местный житель за 40 тысяч гривен передал координаты хлебзавода Салтовский и Харьковского машиностроительного завода.

«1 марта вооруженные силы РФ нанесли артиллерийские удары в соответствии с координатами рядом с одним из объектов», — сообщила Венедиктова.

10 марта российская ракета взорвалась возле синагоги в Харькове: внутри находилось 100 человек.



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