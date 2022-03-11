В Харькове задержали диверсанта, который передал оккупантам координаты объектов критической инфраструктуры

11 марта, 01:32
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Последствия обстрелов в Харькове (Фото:REUTERS/Oleksandr Lapshyn)

Последствия обстрелов в Харькове (Фото:REUTERS/Oleksandr Lapshyn)

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что после начала войны России против Украины в Харькове был задержан местный житель, который передал оккупантам координаты предприятий для авиаударов.

Венедиктова сообщила, что местный житель за 40 тысяч гривен передал координаты хлебзавода Салтовский и Харьковского машиностроительного завода.

«1 марта вооруженные силы РФ нанесли артиллерийские удары в соответствии с координатами рядом с одним из объектов», — сообщила Венедиктова.

https://www.facebook.com/irina.venediktova.31/posts/5291025600910332

10 марта российская ракета взорвалась возле синагоги в Харькове: внутри находилось 100 человек.

Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Авиаудар Харьков Авиаудары Ирина Венедиктова

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