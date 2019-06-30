Экс-глава ЦРУ: Война на Донбассе — не замороженный конфликт, как многие хотят думать Сегодня, 12:08 2059 Цей матеріал також доступний українською Александр Медведев / НВ Петреус командовал военными операциями на Гаити, в Боснии, Ираке и Афганистане Александр Медведев / НВ

Агрессия России на Донбассе — это настоящий горячий, а не замороженный конфликт, заявил в интервью журналу НВ американский генерал Дэвид Петреус, бывший глава ЦРУ.

Петреус возглавлял Центральное разведывательное управление США в 2011—2012 годах, в эпоху президентства Барака Обамы, а до этого командовал военными операциями на Гаити, в Боснии, Ираке и Афганистане. Сегодня он входит в число руководителей инвестиционного фонда KKR и является одним из ключевых аналитиков программ военной помощи США.



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Комментируя вопрос о том, какие дополнительные виды вооружений было бы полезно получить украинской армии, чтобы на равных противостоять российской агрессии, Петреус отметил «достаточно хорошую» обеспеченность профессиональными кадрами и вооружение украинской армии. При этом, по его словам, имело бы смысл «усилить защиту и методы сдерживания».

«Это ведь не замороженный конфликт, как в Грузии, как некоторые хотели бы думать. Это горячий конфликт, где обмен огневыми ударами — ежедневная рутина. Россия старается сохранять его на таком уровне и при этом не идти на обострение, поскольку санкции эффективно давят на нее», — дал экс-глава ЦРУ свою оценку ситуации на Донбассе.

Читайте полную версию интервью с Дэвидом Петреусом в свежем номере журнала НВ — № 23 от 26 июня 2019 года.