Украина может получить от США новое летальное оружие — сенатор Вчера, 20:22 Цей матеріал також доступний українською Capri23auto/pixabay.com США могут предоставить Украине новое вооружение Capri23auto/pixabay.com

Республиканский сенатор Роб Портман из Огайо заявил, что вскоре Украина может получить дополнительное летальное вооружение из США.

Об этом сообщает Голос Америки.

«Мне приятно видеть, что Украина получила летальное защитное оружие, которое мы предоставили ей в 2017 и скоро она получит еще. Вы увидите это в законе, за который скоро проголосуем в Конгрессе, там будут дополнительные идеи. Я не буду уточнять, потому что мы над этим еще работаем. Но, надеюсь, скоро у нас будут хорошие новости», — сообщил сенатор Портман.

При этом спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер отметил, что с точки зрения приоритетов, антиснайперские системы были очень важными, как и противотанковые ракеты Джавелин.

«Сейчас мы должны обратить внимание на противовоздушную оборону, береговую оборону, морские и прибрежные способности. Все это очень важно», — сказал он.

Ранее Конгресс США утвердил весь пакет помощи по безопасности на сумму $250 млн, который должен быть предоставлен Украине в 2019 году.