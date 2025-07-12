«Шаг в сторону коррупционного авторитаризма». Шабунин прокомментировал объявленное ему ГБР подозрение и обыски

Виталий Шабунин назвал уголовные производства против себя «шагом на пути к коррупционному авторитаризму Зеленского» (Фото: Шабунін via Telegram)

Соучредитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин прокомментировал объявленное ему Государственным бюро расследований подозрение в уклонении от военной службы и мошенничестве и проведенные обыски.

«Пользуясь войной, [президент] Владимир Зеленский делает первые, но уверенные шаги в сторону коррупционного авторитаризма», — заявил Шабунин в своем Telegram-канале.

Примерами таких шагов соучредитель ЦПК назвал, в частности, законопроект «об амнистии за коррупцию при закупках оружия» и неназначение директором Бюро экономической безопасности победителя конкурса.

«Бесспорно меньшим, но также шагом на пути к коррупционному авторитаризму Зеленского являются и уголовные производства против меня и других критиков или обличителей. Догнать. Запугать. На примере нескольких показать всем, что если захочет, то может делать что угодно и с кем угодно», — сказано в заявлении Шабунина.

Он заявил, что обыск в пункте постоянной дислокации подразделения, в который он прибыл за день до того, начался в 14:00 11 июля и закончился в пять утра 12 июля и был проведен без решения суда.

«Посреди обыска мне вручили подозрение, по которому опричники Зеленского из ГБР и прокуратуры предлагают закрыть меня на 5−10 лет за получение официальной зарплаты 225 тыс. грн за полгода (из которых 40 тыс. — обязательные налоги и сборы)», — написал также соучредитель ЦПК.

«Отдельной задачей» 15-часового обыска Шабунин назвал «манипуляции с моим мобильным».

«Как только следственная группа ГБР влетела в комнату, из нее выскочил работник СБУ с моим телефоном в руках. Через два часа обыска со двора крикнули: „О, тут какой-то телефон под порогом валяется!“ И оперативник ГБР в своих руках занес в комнату разблокированный телефон. Вся эта красота зафиксирована на следственных камерах», — заявил он.

Соучредитель ЦПК отметил, что не представляет «как можно легализовать такой цирк, даже в Печерском суде».

«Мне очень обидно перед женой и детьми, которые весной 2023 года вернулись в Украину из США (напишу об этом позже). Я горжусь командой ЦПК, которая действовала показательно спокойно и взвешенно. Даже адвокатов мне смогли аж за Чугуев ночью организовать. А еще искренне благодарен за поддержку целой кучи невероятных людей. Особенно тем, которые „я не поддерживаю Шабунина, но…“ Мы можем иметь разные взгляды, но вонь коррупционного авторитаризма чувствуем одинаково хорошо», — написал также Шабунин.

Объявление подозрения Виталию Шабунину

11 июля ГБР сообщило, что объявило подозрение одному из общественных активистов за уклонение от военной службы и мошенничество. Речь идет о Виталии Шабунине.

В бюро заявили, что активист «систематически уклонялся от прохождения военной службы и без законных оснований использовал транспортное средство, предназначенное для нужд ВСУ».

Также в ведомстве отметили, что активист в течение длительного времени не появлялся на место службы. Следствие утверждает, что задокументировало факты получения активистом ежемесячного денежного обеспечения в размере более 50 тысяч гривен.

В ГБР отметили, что обыски не связаны с профессиональной деятельностью активиста.

Следователи изъяли телефон и компьютер жены активиста, кроме того, планшет и телефоны детей.

Позже в ЦПК отреагировали на подозрение и заявили, что считают его абсурдным, а обыски у Шабунина и его семьи — незаконными.

«Напомним, что Виталий добровольно мобилизовался в первые дни полномасштабного вторжения. Он находился в местах несения службы согласно полученным приказам. В частности, какое-то время он находился в Донецкой области, а последние несколько месяцев несет службу в Харьковской области», — сказано в сообщении.

Начальник юридического отдела Центра противодействия коррупции и адвокат Шабунина Елена Щербан сообщила NV, что следователи ГБР проводят обыск в доме Виталия Шабунина, а также в воинской части в Чугуевском районе Харьковской области, где он проходит службу, без соответствующего постановления суда и без присутствия адвокатов.

Адвокат уверена, что главная цель обыска — именно изъятие телефона, чтобы исследовать, с кем Шабунин коммуницирует в армии или среди представителей власти, и «искать компромат».

В марте 2024 года ГБР открыло уголовное производство в отношении Шабунина по подозрению в подделке документов и уклонении от военной службы.

