«Война стала следствием». Залужный назвал самую главную ошибку во внешней политике Украины

Ключевой ошибкой Украины во внешней политике стало недооценивание страны-агрессора России и чрезмерная уверенность в надежности Будапештского меморандума .

Такое мнение высказал бывший главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, посол в Великобритании Валерий Залужный в своей колонке, опубликованной во вторник, 21 октября, Украинской правдой.

«Война в Украине стала следствием целого комплекса ошибок во внешней политике, проводившейся с момента обретения независимости», — пишет экс-главнокомандующий.

Он добавил, что с начала 90-х украинская власть декларировала политику многовекторности, пытаясь извлекать выгоду из отношений и с Западом, и с Россией.

Россия же в это время наращивала влияние внутри страны, в частности поддерживая лояльные политические партии и отдельных украинских деятелей.

«Но едва ли не самой главной ошибкой было именно недооценивание России и избыточное доверие к гарантиям безопасности, которые были заложены Будапештским меморандумом», — уверен Валерий Залужный.

Он акцентировал, что в 2014 году на помощь Украине не пришла ни одна большая страна. Государства ограничились лишь санкциями против РФ.

«Это свидетельствует о том, что международные договоренности, не подкрепленные конкретными инструментами безопасности — просто пустое место», — пишет экс-главком.

И именно на него, в поисках пространства, «обязательно придет война», добавил Залужный.

В сентябре президент Владимир Зеленский заявил, что Будапештский меморандум потерпел крах, Украина вместе с партнерами сейчас работает над созданием новой архитектуры безопасности.

«Будапештский меморандум, призванный гарантировать безопасность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия, провалился. Он доказал, что международные обещания могут превратиться в пустые слова», — заявил президент на заседании Совета Безопасности ООН.

Зеленский подчеркнул, что новую архитектуру безопасности Украина строит вместе с Великобританией, Францией и более 30 странами коалиции желающих.

«Мы рассчитываем на надежную поддержку Соединенных Штатов. Реальные гарантии безопасности должны стать границей, которую Россия не сможет пересечь снова», — подчеркнул он.