Единственная стратегия победы для Украины в войне , которую развязала страна-агрессор Россия, заключается не только в работе на линии фронта, но и в создании системы «жизнестойкости» страны и асимметричных возможностей на основе технологий.

Такое мнение высказал бывший главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в предисловии к книге журналиста Романа Романюка Чем будут воевать в Третьей мировой. Отрывок из этого предисловия, которое экс-главком написал осенью 2024 года, 13 июля опубликовало издание Украинская правда.

Как отмечает Залужный, военно-технологическая революция уже началась, и это создает условия для такого типа конфликта, как война на истощение.

«Стратегия войны будет направлена не столько на захват территорий, сколько на истощение ресурсов и возможностей противника, создание хаоса и, как следствие, уничтожение способности нации к сопротивлению», — пишет Залужный.

Анализируя стратегию победы Украины, экс-главнокомандующий ВСУ подчеркивает, что формирование жизнестойкости государства и асимметричных возможностей на основе технологических решений возможно только при условии безусловного контроля ситуации на фронте и противодействия информационным угрозам.

«Не просто стойкость, а решительный и своевременный ответ — это залог нашей Победы. Нас ждет впереди совершенно новая война. Война по новым правилам», — подчеркивает Валерий Залужный.

Как отмечает бывший главком ВСУ, украинцы показали, на что способны, даже в войне нового типа. Он также выразил уверенность, что на российско-украинском фронте формируется принципиально новая доктрина ведения современной войны.

Валерий Залужный подчеркнул, что полностью поддерживает мнение эксперта по вопросам национальной безопасности, внешней политики и терроризма Шона Макфейта, который указывает, что «половина победы — это понимание того, как она выглядит».

«Мозги важнее грубой силы», — резюмируется в предисловии.