«РФ будет убеждать, что выиграла». Когда «не просматривается» конец войны, что будет победой Украины и какая битва впереди — разговор с Казариным

1 июля, 04:22
Павел Казарин — об окончании войны против России и о том, что можно будет считать победой Украины

Павел Казарин — об окончании войны против России и о том, что можно будет считать победой Украины (Фото: Павел Казарин / Facebook)

Автор: Павел Новиков

Журналист и военнослужащий Павел Казарин в интервью Radio NV — о том, когда окончание войны точно не просматривается, какими могут быть ее результаты и как их будет презентовать Россия.

 — Ты написал очень интересный текст о том, что считать победой. Помню, в одном из интервью ты говорил, что вообще не имел очень оптимистичных или больших ожиданий, и поэтому тебе о состоянии дел сейчас на войне говорить даже немного легче. Можешь этот тезис объяснить?

— Конечно. Понимаешь, на самом деле то, как мы оцениваем результат, который мы получили, полностью зависит от наших первоначальных ожиданий.

Я помню, когда мы с коллегами присоединились в ряды Вооруженных сил, то тогда, в конце февраля, в марте и в апреле 2022 года, на самом деле я был убежден, что все может закончиться очень быстро и не в нашу пользу. И с тех пор я иногда шучу, что каждый день, который мы встречаем, я лично встречаю, как онкобольной после химиотерапии. То есть для меня каждый новый день, который мы встречаем в наших городах без российской оккупации — это как подарок… даже не судьбы, а Вооруженных сил Украины.

