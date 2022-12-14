Недвижимость, счета, пушка XIX века. ВАКС конфисковал имущество Януковича 14 декабря, 21:44 Виктор Янукович (Фото:Tatyana Makeyeva/Reuters)

Высший антикоррупционный суд конфисковал имущество беглого экс-президента Виктора Януковича. Как сообщает Центр противодействия коррупции в Facebook, решение приняли судьи Виталий Крикливый, Виктор Ногачевский и Виктор Маслов по иску Минюста.

Обновлено. РБК-Украина сообщало, что решение не касается резиденции Межигорье, но позже уточнило со ссылкой на пресс-службу ВАКС, что суд конфисковал 100% ООО Танталит, владеющей Межигорьем.



Видео дня

В доход государства изъяли:

резиденцию Межигорье;

отельно-ресторанный комплекс в Сухолучье;



квартиру на Оболонской набережной;

паркоместа;

31 млн грн и 84,9 тыс. долларов на банковских счетах;

100% уставного капитала ООО Танталит и Дом Лесника;

537 культурных ценностей на 18,7 млн евро, среди которых книги , иконы, картины, антикварная мебель, вазы, часы, сабли, ружья и пушка XIX века.



«А еще [конфисковали] скульптуру самого Януковича (!!) и панно с рельефом Януковича (это как?). Кроме того, часы с бюстом Марии Антуанетты (что??), скульптуру Обнаженный с птицей, ведро для охлаждения шампанского с ручками в виде голов кабанов», — рассказали в ЦПК.

По данным ЦПК, решение приняли на основании того, что беглый экс-президент помогал РФ вести подрывную и террористическую деятельность против Украины, а также агрессивную войну.

В то же время Суспільне со ссылкой на источник сообщало, что слушание о дальнейшей судьбе Межигорья должно пройти позже.

В Высшем антикорсуде сообщили, что апелляционную жалобу можно подать в течение пяти дней.

24 января 2019 года Януковича приговорили к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ. В декабре 2021-го Верховный Суд оставил приговор в силе.



В мае 2020-го Януковича заочно арестовали по делу об узурпации власти. 25 марта 2021 года Киевский апелляционный суд оставил в силе это решение.



В начале октября 2021-го Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Януковича по делу о завладении резиденцией Межигорье.

