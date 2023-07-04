«УПЦ МП готова на цирк». Снайпер-богослов о том, как украинская власть игнорирует молитвы за патриарха Кирилла в центре Киева — интервью 4 июля, 19:13 NV Премиум Сторонники УПЦ МП блокируют вход в Киево-Печерскую лавру, 31 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Юрий Черноморец, религиовед, богослов-снайпер, в эфире Radio NV рассказал, как украинская власть не обращает внимание на молитвы за главу РПЦ и как должно поступить государство на законодательном уровне в отношении УПЦ МП.

— Интересно наблюдать за сообщениями из Лавры, потому что мы уже не впервые имеем такие сообщения, что УПЦ МП из Лавры должны уйти в такую-то дату. Затем эта дата переносится. Что это такое? Это действительно определенный процессуальный, скажем так, процесс или почему появляются новые и новые эти крайние даты? Что там происходит?

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— Я считаю, здесь есть две принципиально важные тенденции. Первая тенденция — это беспримерная доброта нашего государства, такая бесхребетность, потому что еще люди должны были 29 марта покинуть помещения все. После этого все, что происходит — это самовольный захват государственных помещений. Это пять лет, я напомню, наказание за это. Но люди захватили, не несут никакой ответственности. Государство снова и снова пытается как-то мягким способом, скажем, подвинуть их к решению все-таки принять последствия расторжения договора между государственным заповедником и монастырем, и освободить все-таки территорию государственного заповедника. Уже было одно решение суда.