В УПЦ МП говорят, что им приказали освободить Киево-Печерскую лавру до 4 июля

2 июля, 00:50
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УПЦ МП приказали освободить Киево-Печерскую лавру до 4 июля (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

УПЦ МП приказали освободить Киево-Печерскую лавру до 4 июля (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Монахи УПЦ Московского патриархата должны освободить помещения мужского монастыря Киево-Печерской лавры до 4 июля, когда начнет работу комиссия по опечатыванию корпусов.

Соответствующий документ опубликовал представитель Свято-Успенского мужского монастыря Киево-Печерской лавры адвокат Николай Чекман.

В документе отмечается, что договор с УПЦ о пользовании монастырем был расторгнут еще 29 марта, а 5 июня завершилась работа Комиссии по приему-передаче государственного имущества.

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Спецкомиссия составила Акт приема-передачи государственного имущества, который Монастырь получил для подписи, но не вернул Заповеднику Киево-Печерская Лавра.

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Отмечается, что представители Монастыря и в дальнейшем использовали часть помещений Лавры, и не передали ключи от освобожденных помещений.

«С учетом указанного и учитывая статус памятников Нижней Лавры, которые находятся под охраной ЮНЕСКО, Заповедником принято решение о прекращении доступа монахов Монастыря к помещениям», — говорится в документе.

Согласно приказу заповедника, 4 июля там начнет работу новая комиссия, которая займется опечатыванием этих корпусов.

«В связи с этим просим освободить помещения и передать ключи от них Заповеднику. В случае отказа Монастыря передать ключи от корпусов (помещений), согласно перечню, такие замки будут заменены, а корпуса (помещения) опечатаны», — говорится в приведенном документе.

Как уточнила в комментарии Суспільному глава спецкомиссии Марьяна Томин, речь идет об опечатывании тех корпусов, где нет монахов.

Еще в конце марта государство обязало УПЦ МП выселиться из Киево-Печерской лавры в связи с расторжением договора об аренде.

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Представители УПЦ МП длительное время препятствовали началу работы комиссии Минкульта по инвентаризации имущества. В начале апреля они наконец допустили в помещение святыни комиссию Минкульта по приему-передаче государственного имущества. В то же время они продолжают проводить там богослужения.

Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко ранее заявлял, что монашеская жизнь в Лавре будет продолжаться, и заверил, что у Украины есть «план действий». Он заявил, что государство рассмотрит различные предложения по использованию Киево-Печерской Лавры в будущем.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Церковь УПЦ МП Минкульт Православная церковь Украины Министерство культуры Православная церковь в Украине Министерство культуры и информационной политики Министерство культуры и информационной политики Украины Война России против Украины русская православная церковь в Украине

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