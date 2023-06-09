Подрыв Каховской ГЭС: в Снигиревской громаде Николаевской области подтоплены 13 населенных пунктов, обесточены 11 сел 9 июня, 10:10 В Снигиревской громаде на Николаевщине подтоплены 13 населенных пунктов (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

По состоянию на утро пятницы, 9 июня, в результате российского теракта на Каховской ГЭС, количество подтопленных населенных пунктов в Снигиревской громаде возросло до 13, среди них и Снигиревка. Из-за подтопления нет электро- и водоснабжения в 11 городах и селах.

Об этом сообщил председатель Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта в Telegram.

По его словам, вода подошла к селам Новопавловское и Новокандаково. Уровень воды в реке вырос на 5,99 метров, за ночь вода каждый час поднимается на 2 см.

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Кухта отметил, что вода добралась до 301 дома, по состоянию на утро 8 июня количество подтопленных домов достигало 148. Полностью обесточены 11 сел, частично нет света в Васильевке и Снигиревке, из-за отсутствия электроэнергии нет подачи воды.

В громаде открыли дополнительный маршрут эвакуации, теперь их четыре — Афанасьевка, Павловка, Нововасильевка и Васильевка. Эвакуировалось 593 человека, среди них 132 ребенка.

Каховская ГЭС — последние новости о подрыве

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Пострадает также левобережье региона, которое контролируют оккупанты.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

В Минэкономики оценили масштабы разрушения и заявили, что на строительство новой ГЭС может потребоваться около 1 млрд долл и минимум пять лет.

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Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Зеленскому создать комиссию с участием экспертов из Украины, РФ, ООН и международного сообщества, включая Турцию, для расследования подрыва Каховской ГЭС.

8 июня Украина и Организация объединенных наций согласовали план эвакуации населения из оккупированного Левобережья Херсонщины после подрыва Каховской ГЭС при условии обеспечения возможности безопасного проезда на оккупированные территории.