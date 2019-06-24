Пока не скомпрометировал. Тимошенко пообещала поддерживать Зеленского
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко заявила, что пока президент Владимир Зеленский своими действиями себя не скомпрометировал, ее команда и она лично будут его поддерживать и помогать ему.
Об этом нардеп заявила в эфире программы Свобода слова на ICTV.
«Президент избран, и пока он своими действиями себя не скомпрометировал, наша команда и я лично приложим все усилия, чтобы его и поддержать, помочь и рассказать то, что он возможно не знает, так как опыта у него нет», — сказала она.
По ее словам, это будет сделано «для того, чтобы страна и каждый из нас не утратил шанс наконец-то жить в стране, в которой для людей жить возможно».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером Батькивщины Юлией Тимошенко.