Пока не скомпрометировал. Тимошенко пообещала поддерживать Зеленского Вчера, 22:52 2452 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Valentyn Ogirenko Владимир Зеленский REUTERS/Valentyn Ogirenko

Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко заявила, что пока президент Владимир Зеленский своими действиями себя не скомпрометировал, ее команда и она лично будут его поддерживать и помогать ему.

Об этом нардеп заявила в эфире программы Свобода слова на ICTV.

«Президент избран, и пока он своими действиями себя не скомпрометировал, наша команда и я лично приложим все усилия, чтобы его и поддержать, помочь и рассказать то, что он возможно не знает, так как опыта у него нет», — сказала она.

По ее словам, это будет сделано «для того, чтобы страна и каждый из нас не утратил шанс наконец-то жить в стране, в которой для людей жить возможно».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером Батькивщины Юлией Тимошенко.