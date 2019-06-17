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Зеленский рассказал о встрече с Тимошенко и роспуске парламента — видео

Сегодня, 14:18
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Зеленский рассказал о встрече с Тимошенко и роспуске парламента — видео - фото

НВ

Журналистка НВ Кристина Бердинских спросила Владимира Зеленского о его встрече с лидером ВО Батькивщина Юлией Тимошенко.

Бердинских спросила Зеленского, что он ответил на просьбу Тимошенко распускать Раду независимо от решения Конституционного Суда.

«Я ответил, что надо смотреть на решение. Думаю, что оно будет однозначным. Я распустил Раду и по закону, и по запросу общества. Я не думаю, что будет другое решение», — отметил президент.

На вопрос журналистки, собирается ли он выполнять решение Конституционного Суда, каким бы оно ни было, Зеленский ответил:

«Давайте дождемся решения, они и так затягивают, мне кажется. Главное, что я не хочу влиять на украинский суд», — подчеркнул Зеленский.


Теги:   Видео НВ Роспуск парламента Конституционный суд Украины Владимир Зеленский

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