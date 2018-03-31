Тимошенко подала декларацию за 2017 год

Глава Батькивщины и народный депутат Юлия Тимошенко подала электронную декларацию за 2017 год.

Она опубликована на сайте НАПК.

Согласно этому документу, с 1 января 2017 года Тимошенко арендует дом в Козине Обуховского района Киевской области площадью 588 квадратных метров. С этой же даты она получила право пользования четырьмя земельными участками в Козине общей площадью 6106 квадратных метров. Право собственности на дом и два земельных участка, которыми пользуется Тимошенко, принадлежит Шараповой Татьяне Валерьевне. Еще два участка находятся в собственности Уляхиной Антонины Николаевны.

В декларации указаны наручные часы мужа нардепа Александра Тимошенко марок Vacheron Constantin и Corum и ряд ювелирных изделий, принадлежащих самой Юлии Тимошенко, таких производителей, как Mikimoto, Chanel, Dinh Van, Cartier и Chopard.

Мужу Юлии Тимошенко принадлежат два автомобиля - Mercedes-Benz GL-350 CDI 2014 года выпуска, стоимость которого на момент приобретения в 2014 году составила более 1,2 млн грн, и ГАЗ 14, который тоже был приобретен в 2014 году за 79,7 тысячи гривен. В собственности самой Юлии Тимошенко автомобилей нет.

Александру Тимошенко принадлежат 25% ООО Геофорс, которое оценивается в декларации в 1 млн грн и 100% ООО Леди Ю, оцененного в 35 тысяч гривен. В декларации также указано, что Александр Тимошенко является конечным бенефициарным владельцем этих предприятий.

Юлия Тимошенко получила в 2017 году 225 тысяч гривен заработной платы за работу народного депутата и еще почти 253 тысяч гривен на выполнение депутатских полномочий. Она также получила 81,7 тыс. грн процентов от вклада в Сбербанке, который составляет более 614 тысячи гривен.

Александр Тимошенко получил почти 245 тысяч гривен дохода от чешской компании Britico Product sro и 3,3 млн грн доходов от предпринимательской деятельности. Он также держит 21 тыс. грн и 28 тысяч долларов в ПАО Мегабанк и 1000 грн в Украинском строительно-инвестиционном банке.

Кроме того, у Александра Тимошенко есть 194 тысячи евро, 360 тысяч гривен и 357,7 тысячи долларов наличными.

Юлии Тимошенко есть 290 тысяч гривен наличными.

В декларации также указаны расходы в сумме 185 тысяч гривен на приобретение недвижимого имущества.