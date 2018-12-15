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СМИ: Глава единой украинской Церкви будет иметь титул Митрополита Киевского

Сегодня, 10:22
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Глава новой украинской церкви не получит титул Патриарха

pixabay.com

Украинскую православную церковь возглавит предстоятель с титулом митрополита Киевского, а не Патриарха, сообщает Украинская Правда со ссылкой на проект устава церкви.

По данным этого проекта, на этом этапе глава новой украинской церкви не получит титул Патриарха, хотя сама церковь станет автокефальной, то есть независимой и равноправной с другими поместными церквями.

Согласно документу, Синод церкви будет состоять из 12 архиереев. Каждые полгода половина Синода будет проходить ротацию, а срок полномочий члена Синода составит один год.

Предстоятеля автокефальной Церкви будут избирать на поместном Соборе.

"Миро для новой Церкви на данном этапе будет вариться Константинопольской церковью, но все остальные атрибуты церковной независимости Украинская Церковь получает уже", – говорится в сообщении.

Издание отмечает, что полученный редакцией документ является начальным вариантом устава, утвердивший 29 ноября Синод Вселенского патриархата, и не учитывает поправки, которые за последние дни были внесены совместной рабочей группой УПЦ КП, УАПЦ, представителями Московского патриархата и экзархами Константинопольского патриарха.

Объединительный собор: на Софийской площади собираются тысячи людей, иерархи начали совместную молитву

Напомним, 15 декабря в Софии Киевской состоится Объединительный собор, на котором тайным голосованием изберут предстоятеля единой Украинской православной церкви. На Собор приглашены иерархи УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ Московского патриархата.

По данным СМИ, на Объединительном соборе УПЦ КП предложит две кандидатуры – митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) и митрополита Луцкого и Волынского Михаила (Зинкевич).

Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019.

Теги:   Автокефалия Митрополит Украинская православная церковь

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