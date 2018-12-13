СМИ: УПЦ КП предложит две кандидатуры на пост главы новой церкви Сегодня, 21:31 5 Цей матеріал також доступний українською Собор состоится в Софии Киевской

На Объединительном соборе Украинская православная церковь Киевского патриархата предложит две кандидатуры на пост главы единой Украинской церкви, сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, патриарх Филарет выдвинул кандидатуру митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко). Большинство архиереев УПЦ КП поддержали его кандидатуру, а 12 выступили против. Источник подчеркнул, что некоторые архиереи побоялись открыто идти против Филарета.

Источник сообщил, что на пост предстоятеля может претендовать митрополит Луцкий и Волынский Михаил (Зинкевич).

По данным источников Украинской правды в УПЦ КП, примерно 30 архиереев поддержали кандидатуру митрополита Епифания. При этом 12 архиереев поддержали митрополита Луцкого Михаила.

Напомним, что 15 декабря в Софии Киевской состоится Объединительный собор, на котором тайным голосованием изберут предстоятеля единой Украинской православной церкви. На Собор приглашены иерархи УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ Московского патриархата.

Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

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