Геращенко: Савченко подозревают в подготовке госпереворота

По словам Геращенко, Савченко ездила по воинским частям, где занималась подрывной деятельностью

Народному депутату Надежде Савченко в ближайшее время могут предъявить подозрение в подготовке государственного переворота.

Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил член фракции Народный фронт, советник главы МВД Антон Геращенко, передает Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что у генерального прокурора достаточно оснований для того, чтобы предъявлять обвинения той же Савченко. Не исключаю, что вслед за Бакулиным мы увидим предложение о снятии депутатской неприкосновенности с нее… Ее подозревают в соучастии, в организации и подготовке переворота", - рассказал он.

Как рассказал Геращенко, последний год Савченко ездила по воинским частям, где занималась "агитацией и подрывной деятельностью".

Он также отметил, что кремлевские СМИ вместе с российскими спецслужбами намеренно "раскрутили госпожу Савченко, когда она сидела в тюрьме в России".

По словам нардепа, обычно ни на одном судебном процессе над украинскими политзаключенными в РФ не было никаких прямых телетрансляции.

"Только на процессе Савченко российский суд разрешал присутствие всех медиа. Мировые, украинские, западные из нее сделали информационную бомбу, раскрутили и бросили в наше информационное пространство", - добавил он.

Напомним, что 12 марта народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу Владимира Рубана.

Сам Рубан был задержан 8 марта на КПВВ Майорск с арсеналом оружия. Ему объявили подозрение по ч.1 ст. 263 УК Незаконное обращение с оружием, и ч.1 ст.14 Приготовление к преступлению, ч.3 ст.258 Террористический акт. Суд оставил его под стражей на 2 месяца.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Рубан со своей группировкой, куда, по версии прокуратуры, входили Захарченков, Березень, Лящ и Мезенцев, готовился дестабилизировать украинское общество с помощью массовых террористических атак.