Сложноватый процесс. Представитель Зеленского в правительстве рассказал о сотрудничестве с Кабмином Вчера, 20:01 Цей матеріал також доступний українською НВ Андрей Герус НВ

Представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус в эфире Радио НВ рассказал о сотрудничестве президента Владимира Зеленского с правительством.

«Сложноватый процесс. Потому что то заседание, на котором я был на прошлой неделе, рассматривали около 80-ти вопросов, которые ранее были решены в тайном режиме. Это публичное, открытое заседание продолжалось десять минут», – отметил Герус.

По его словам, многим вопросам даже не было в повестке дня.

«Сейчас мы вылавливаем решения, которые были приняты. Вчера под вечер выловили одно решение. Оказывается, что одну большую электростанцию вывели из государственной собственности и перевели в коммунальную собственность, и вероятно, что дальше она пойдет в частные руки», – отметил Герус.

Он также добавил, что попытается попасть на закрытую часть следующего заседания Кабинета министров.