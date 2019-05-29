Сложноватый процесс. Представитель Зеленского в правительстве рассказал о сотрудничестве с Кабмином
Представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус в эфире Радио НВ рассказал о сотрудничестве президента Владимира Зеленского с правительством.
«Сложноватый процесс. Потому что то заседание, на котором я был на прошлой неделе, рассматривали около 80-ти вопросов, которые ранее были решены в тайном режиме. Это публичное, открытое заседание продолжалось десять минут», – отметил Герус.
По его словам, многим вопросам даже не было в повестке дня.
«Сейчас мы вылавливаем решения, которые были приняты. Вчера под вечер выловили одно решение. Оказывается, что одну большую электростанцию вывели из государственной собственности и перевели в коммунальную собственность, и вероятно, что дальше она пойдет в частные руки», – отметил Герус.
Он также добавил, что попытается попасть на закрытую часть следующего заседания Кабинета министров.