Сколько и на что потратили известные политические партии за последние месяцы

200 млн грн за три месяца в третьем квартале года потратили известные политические партии, сообщает Комитет избирателей Украины. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Сколько и на что потратили политсилы

Больше всего денег потратила Батькивщина - 80 млн грн. Значительная часть, а именно 73 млн ушло на рекламу. На втором месте по расходам - ​​Самопомич. Партия потратила 38 млн грн, из них 13 млн ушло на оплату услуг и материальные затраты, 10 млн - на пропагандистскую деятельность, из них реклама на телевидении составила 2 млн.

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Блок Петра Порошенко большую часть средств передал местным ячейкам - 20 млн грн. В общем партия потратила 33 млн. Несмотря на визуальную активность, в отчете в то же время не отражено средств на размещение наружной рекламы. Народный фронт потратил 22 млн грн. Деньги пошли на зарплату, аренду и налоги.

Политические партии могут подавать рекламу под видом благотворительного фонда или общественной организации

Меньше всего средств потратила Радикальная партия Олега Ляшко и Оппозиционный блок - по 12 млн грн. При этом большинство средств - около 5 млн грн - Радикальная партия потратила на пропагандистскую деятельность. Оппоблок 9 млн грн перечислил региональным представительствам партии. Так же, как и БПП, Оппозиционный блок официально деньги на рекламу не тратил. Однако лидеры партии активно размещали внешнюю рекламу в южных и восточных областях.

С приближением выборов президента парламентские партии стали тратить больше. Если в I квартале все шесть партий совокупно потратили 85 млн грн, то во II квартале это уже 150 млн грн. А общие расходы за третий квартал составили 201 млн грн.

Скрыть расходы на рекламу

Признаки ведения полноценной избирательной кампании у ряда политических сил прослеживались еще в конце весны, отметил глава Комитета избирателей Алексей Кошель. Сейчас процесс только активизировался. В то же время, добавил он, некоторые политические силы пытаются прямо не показывать расходы на рекламу.

"В мажоритарных округах политики применяют схемы, чтобы не отчитываться о расходах партии перед выборами. Могут разместить благотворительный фонд, общественную организацию", - сказал Кошель.

За счет госбюджета

По данным комитета, 99% расходов БПП, Оппоблока, Радикальной партии и Народного фронта было осуществлено за деньги, полученные из госбюджета. Это же касается 92% расходов Самопомичи и только 6% расходов Батькивщины.

Батькивщина принципиально не использует государственные средства на политическую рекламу, объяснил такое распределение в процентах заместитель главы партии Иван Крулько. В то же время, добавил он, удалось активизировать избирателей политсилы.

Несмотря на то, что до выборов еще достаточно далеко, расход большого количества средств на рекламу уже сейчас может быть достаточно эффективным, отметил политтехнолог Сергей Гайдай. В то же время все зависит от цели того или иного кандидата или политической силы, добавил эксперт.

Ранее в Комитете избирателей сообщили, что Радикальная партия Олега Ляшко поддержала санкции против NewsOne и 112 Украина, но рекламу на них купила.