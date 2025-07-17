«Умеров не справился». Почему военные не ожидают изменений от Шмыгаля и что принесет объединение Минобороны с Минстратегпромом — OSINT-аналитик

17 июля, 10:32
Умеров, вероятно, станет послом Украины в США, а Шмыгаль — министром обороны (Фото: Коллаж NV / Рустем Умєров / Rustem Umerov / Денис Шмигаль / Facebook)

Чего украинские военные ожидают от смены министра обороны — с Рустема Умерова на Дениса Шмыгаля, — в эфире Radio NV рассказал Виталий Кононученко, OSINT-аналитик, военный обозреватель Зеркала недели.

Виталий Кононученко

OSINT-аналитик, военный обозреватель Зеркала недели

За эти несколько дней я немало общался с военными. Хотел услышать их мнение о том, что они вообще думают, как они оценивают Дениса Шмыгаля в должности вероятного министра обороны; и что они думают об отставке Рустема Умерова с должности.

Мнения довольно разделены.

Редактор: Юлия Козина

