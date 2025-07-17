Виталий Кононученко OSINT-аналитик, военный обозреватель Зеркала недели

За эти несколько дней я немало общался с военными. Хотел услышать их мнение о том, что они вообще думают, как они оценивают Дениса Шмыгаля в должности вероятного министра обороны; и что они думают об отставке Рустема Умерова с должности.

Реклама

Мнения довольно разделены.