«Умеров не справился». Почему военные не ожидают изменений от Шмыгаля и что принесет объединение Минобороны с Минстратегпромом — OSINT-аналитик
Умеров, вероятно, станет послом Украины в США, а Шмыгаль — министром обороны (Фото: Коллаж NV / Рустем Умєров / Rustem Umerov / Денис Шмигаль / Facebook)
Чего украинские военные ожидают от смены министра обороны — с Рустема Умерова на Дениса Шмыгаля, — в эфире Radio NV рассказал Виталий Кононученко, OSINT-аналитик, военный обозреватель Зеркала недели.
Виталий Кононученко
За эти несколько дней я немало общался с военными. Хотел услышать их мнение о том, что они вообще думают, как они оценивают Дениса Шмыгаля в должности вероятного министра обороны; и что они думают об отставке Рустема Умерова с должности.
Мнения довольно разделены.