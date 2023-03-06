Новый директор НАБУ: что известно о Семене Кривоносе — юристе из команды Саакашвили, который делает уже второй «заход» в бюро 6 марта, 13:54 Сюжет До назначения директором НАБУ Кривонос возглавлял Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства Украины (Фото:Семен Кривонос via Facebook)

40-летний украинский юрист Семен Кривонос стал новым главой НАБУ. 6 марта он был назначен на этот пост по решению Кабинета Министров Украины.

С апреля 2022 года НАБУ работает без постоянного руководителя — после того, как завершились полномочия бывшего главы ведомства Артема Сытника. Его обязанности до сих пор исполнял первый заместитель директора Гизо Углава.

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NV рассказывает, что известно о новом руководителе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семена Кривоноса.

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Юрист из украинской команды реформаторов Саакашвили

Семен Кривонос родился в 1983 году в Мариуполе — городе, который в 2022 году уничтожили российские войска и сейчас временно его оккупируют.

Первое высшее образование получил в 2005 году по специальности «агрономия» в столичном Национальном аграрном университете (ныне Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины). В 2010 году защитил в этом же вузе диплом по специальности «правоведение». В 2007 году дополнительно получил квалификацию магистра госуправления, окончив Национальную академию государственного управления при президенте Украины (по специальности «государственное управление»).



На государственной службе Кривонос работает с 2007 года. За последние полтора десятилетия он успел поработать в таких государственных и негосударственных структурах:

Управление по делам семьи, молодежи и спорта Голосеевской районной государственной администрации Киева — как главный специалист отдела по делам семьи и молодежи (с 2007 года).

— как главный специалист отдела по делам семьи и молодежи 2007 года). Министерство юстиции — в 2011—2015 годах работал в территориальных органах министерства в Одесской и Киевской областях.

— в 2011—2015 годах работал в территориальных органах министерства в Одесской и Киевской областях. Одесская таможня во времена Михеила Саакашвили — в 2015—2016 годах Кривонос занимал должность первого заместителя начальника управления Государственной фискальной службы в Одесской области. На тот момент регион возглавлял Саакашвили, а Кривонос в составе его команды координировал работу управления по противодействию таможенным правонарушениям и курировал экономический блок, основным направлением деятельности которого был контроль таможенной стоимости ввозимых товаров. Как говорится в его официальной биографии, в этот период работы на Одесской таможне Семен Кривонос реализовал антикоррупционный проект Открытое таможенное пространство , направленное на ликвидацию контрабандных схем. Реформа предусматривала сокращение таможенных процедур в 4−5 раз, сокращение времени таможенного оформления до 15 мин, набор 130 новых сотрудников таможни на открытом конкурсе.

во времена Михеила Саакашвили — в 2015—2016 годах Кривонос занимал должность первого заместителя начальника управления Государственной фискальной службы в Одесской области. На тот момент регион возглавлял Саакашвили, а Кривонос в составе его команды координировал работу управления по противодействию таможенным правонарушениям и курировал экономический блок, основным направлением деятельности которого был контроль таможенной стоимости ввозимых товаров. Как говорится в его официальной биографии, в этот период работы на Одесской таможне Семен Кривонос реализовал антикоррупционный проект , направленное на ликвидацию контрабандных схем. Реформа предусматривала сокращение таможенных процедур в 4−5 раз, сокращение времени таможенного оформления до 15 мин, набор 130 новых сотрудников таможни на открытом конкурсе. Международная организация по развитию права ( IDLO) — работал старшим юридическим советником после увольнения с таможни.

IDLO) — работал старшим юридическим советником после увольнения с таможни. С 2018 года, получив свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью, Кривонос занимался ею как индивидуально, так и в составе адвокатского объединения Пасека и партнеры.

Кривонос занимался ею как индивидуально, так и в составе адвокатского объединения Офис простых решений и результатов — в 2020—2021 годах Кривонос был главой этой общественной организации, участвовал в разработке концепций ряда реформ, представленных Национальному совету реформ при президенте Украины.

— в 2020—2021 годах Кривонос был главой этой общественной организации, участвовал в разработке концепций ряда реформ, представленных Национальному совету реформ при президенте Украины. С мая 2021 года и до своего назначения в НАБУ Кривонос занимал должность главы Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины ( ДИАГ), созданной после ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции ( ГАСИ).

Семен Кривонос женат на Галине Польшинской, они воспитывают двух дочерей: Марию Анну (2014 г. р.) и Аврору Надежду (2017 г. р.)

Первая попытка избрания в НАБУ и сотрудничество с бюро на других должностях

В 2016 году Семен Кривонос выиграл конкурс на должность директора Одесского территориального управления НАБУ. Однако тогда разразился скандал: журналисты Слідство.Інфо обратили внимание в своем расследовании, что еще во время работы в Голосеевской районной госадминистрации Киева Кривоносу с женой якобы удалось «при незначительных доходах стать владельцами семи с половиной гектаров земли, дома и квартиры площадью 80 квадратов под Киевом».

Тогдашний директор НАБУ Артем Сытник позже заявил, что проверка не показала причастности Кривоноса к обстоятельствам, о которых сообщили СМИ, а никаких официальных подозрений о якобы взяточничестве ему не выдвигали.

Однако в разгар медиаскандала Кривонос от должности в НАБУ отказался и вернулся работать в Одесскую таможню. Тогда чиновник объяснил свой шаг нежеланием ставить под удар НАБУ как новосозданный антикоррупционный орган: «Учитывая мое отношение к этому институту, веру в него и его безупречную репутацию, я принял решение отойти — для того, чтобы не навредить молодому и такому нужному органу, который только начинает работать на полную мощность».



Позже Семен Кривонос активно сотрудничал с НАБУ уже в качестве главый Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ГИАМ) Украины. Тогда вновь созданная инспекция под его руководством подписала Меморандум о сотрудничестве и обмене информацией по определению коррупционных рисков при отборе кандидатов с директором НАБУ Артемом Сытником и министром развития общин и территорий Алексеем Чернышовым.

1 февраля 2022 года по заявлению Кривоноса детективы НАБУ и САП задержали представителя одной из киевских строительных компаний, пытавшегося дать главе ГИАМ взятку в 120 тыс. долларов. Подозреваемый пытался получить сертификат о принятии объекта в эксплуатацию, несмотря на нарушения. Досудебное расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в декабре 2021 года, затем дело направили в Высший антикоррупционный суд.



Главной целью работы своей работы в ДИАМ Кривонос называл преодоление коррупции и схем вымогательства взяток за разрешительные документы.

В январе 2022 года Европейская бизнес ассоциация выражала благодарность Кривоносу «за конструктивный диалог». ЕБА также отметила усилия руководства Государственной инспекции по архитектуре и градостроительству в диджитализации разрешительных, согласительных процедур и системы взаимодействия между архитекторами, девелоперами и контрольными органами.

Назначение главой НАБУ

Как участник конкурса на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос заявлял о планах:

увеличить численность работников НАБУ,

завершить формирование территориальных управлений,

создать в составе органа структуры, способствующие институциональной независимости бюро.



Украина обязалась перед МВФ и ЕС избрать главу НАБУ до апреля 2023 года. Поэтому назначение Кривоноса на должность директора НАБУ, как отметил 6 марта глава Кабмина Денис Шмыгаль, помогло Украине выполнить семь рекомендаций Европейского Союза, определенных при получении статуса кандидата.

«Это демонстрирует нашу целенаправленность в вопросе евроинтеграции и наши стремления уже в этом году перейти к началу переговоров о вступлении в ЕС», — заявил Шмыгаль, напомнив, что теперь Украина получила полностью сформированную работающую и независимую антикоррупционную инфраструктуру.

Шмыгаль также подчеркнул, что назначению Кривоноса предшествовал прозрачный конкурс. Двух других кандидатов на должность директора НАБУ — Сергея Гупяка и Романа Осипчука — рекомендовано назначить на руководящие должности в ведомство.

Сергей Гупяк до сих пор работал в управлении Госбюро расследований в Хмельницкой области. Роман Осипчук возглавляет Управление внутреннего контроля НАБУ.

4 марта трех кандидатов, которые отвечают требованиям и имеют лучший профессиональный опыт, знания и качества для выполнения служебных обязанностей директора НАБУ, отобрала комиссия по проведению конкурса на должность директора НАБУ. Кандидатов определили путем открытого голосования.