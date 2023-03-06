Кабмин назначил нового директора НАБУ 6 марта, 12:09 Семен Кривонос/Facebook

Кабмин назначил нового директора Национального антикоррупционного бюро. Им стал Семен Кривонос.

Такое решение было принято на заседании правительства.

«Кривонос Семен Юрьевич назначен на должность директора НАБУ. Желаем удачи в работе», — отметил премьер-министр Денис Шмыгаль после голосования.

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Он отметил, что с назначением директора НАБУ Украина выполнила семь рекомендаций Европейского Союза, определенных при получении статуса кандидата.

«Это демонстрирует нашу целенаправленность в вопросе евроинтеграции и наши стремления уже в этом году перейти к началу переговоров о вступлении [в Евросоюз]», — заявил Шмыгаль.

Премьер добавил, что Украина получила полностью сформированную работающую и независимую антикоррупционную инфраструктуру.

«Это демонстрирует приверженность нашей команды принципу нулевой толерантности к коррупции и поддержке антикоррупционных институтов», — сказал он.

Шмыгаль также подчеркнул, что назначению Кривоноса предшествовал прозрачный конкурс.

Двух других кандидатов на должность директора НАБУ — Сергея Гупяка и Романа Осипчука — рекомендовано назначить на руководящие должности в ведомстве.

С апреля 2022 года НАБУ работает без постоянного руководителя из-за окончании полномочия бывшего главы ведомства Артема Сытника. Его обязанности сейчас выполняет первый заместитель директора Гизо Углава.

Украина пообещала МВФ и ЕС избрать главу НАБУ до апреля 2023 года.