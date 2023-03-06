Кабмин назначил нового директора НАБУ
Семен Кривонос/Facebook
Кабмин назначил нового директора Национального антикоррупционного бюро. Им стал Семен Кривонос.
Такое решение было принято на заседании правительства.
«Кривонос Семен Юрьевич назначен на должность директора НАБУ. Желаем удачи в работе», — отметил премьер-министр Денис Шмыгаль после голосования.
Он отметил, что с назначением директора НАБУ Украина выполнила семь рекомендаций Европейского Союза, определенных при получении статуса кандидата.
«Это демонстрирует нашу целенаправленность в вопросе евроинтеграции и наши стремления уже в этом году перейти к началу переговоров о вступлении [в Евросоюз]», — заявил Шмыгаль.
Премьер добавил, что Украина получила полностью сформированную работающую и независимую антикоррупционную инфраструктуру.
«Это демонстрирует приверженность нашей команды принципу нулевой толерантности к коррупции и поддержке антикоррупционных институтов», — сказал он.
Шмыгаль также подчеркнул, что назначению Кривоноса предшествовал прозрачный конкурс.
Двух других кандидатов на должность директора НАБУ — Сергея Гупяка и Романа Осипчука — рекомендовано назначить на руководящие должности в ведомстве.
С апреля 2022 года НАБУ работает без постоянного руководителя из-за окончании полномочия бывшего главы ведомства Артема Сытника. Его обязанности сейчас выполняет первый заместитель директора Гизо Углава.
Украина пообещала МВФ и ЕС избрать главу НАБУ до апреля 2023 года.