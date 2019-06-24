Александр Лиев
Семь причин, почему вернется Крым
Владимир Спиваковский
Почему детей не учат необходимому
Сергей Фурса
Почему Марш равенства пугает политиков
Елена Сотник
Зачем России возвращаться в ПАСЕ?
Спецтема: Протесты в Грузии Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины

Садовый анонсировал переговоры с партией Вакарчука

Сегодня, 17:00
1353
Цей матеріал також доступний українською
Садовый анонсировал переговоры с партией Вакарчука - фото

НВ

Андрей Садовый

Партии Самопомич и Голос продолжат консультации о том, чтобы отказаться от противостояния друг с другом в некоторых одномандатных округах на выборах в Раду, заявил лидер Самопомочи Андрей Садовый.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Однако, по словам Садового, какие-либо договоренности между политическими силами по данному вопросу пока не достигнуты.

«Есть представитель с нашей стороны. Есть представитель со стороны Голоса. Они начали этот разговор. Взяли определенную паузу, чтобы понять, кто конкретно будет зарегистрирован. Думаю, потом можно сделать срез через рейтинги, посмотреть, у кого больше шансов и тогда уже выйти на какое-то понимание», — сказал Садовой.

В качестве примера он привел три округа во Львове — № 115, № 116, № 118.

«Есть среда адекватных людей. И они сейчас между собой должны конкурировать, когда есть люди, которые не достойны быть в политике, но они имеют шанс там остаться и далее», — сказал Садовый.

Напомним, что ранее мэр Львова, лидер партии Объединение Самопомич Андрей Садовый уже заявлял, что в ближайшее время планируется встреча с лидером партии Голос Святославом Вакарчуком по поводу согласования кандидатов по мажоритарным округам.

Однако, партия Святослава Вакарчука Голос заявила, что не имеет никаких договоренностей с партией Самопомич по поводу согласования кандидатов по мажоритарным округах.

Теги:   Партия Самопомич Голос Андрей Садовый Святослав Вакарчук

Спецтема   Выборы в Раду

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 22)

Дело Порошенко

Экс-президенту Петру Порошенко светит сразу несколько уголовных дел. Каковы их перспективы?

Читать журнал

Главное

События

Вчера, 22:46

img
В Киеве нашли мертвым 9-летнего мальчика, который находился в розыске с субботы
Финансы

Сегодня, 19:43

img
Вы не можете выиграть все суды с бывшими владельцами Приватбанка — министр финансов
Страны

Сегодня, 13:16

img
В Казахстане произошел взрыв на складах с боеприпасами, люди массово покидают опасный район — видео

ТОП 3

Политика

Вчера, 07:06

img
Откровения Медведчука об украинцах и Гройсмана — о системе. Топ-5 цитат недели
13732
Политика

Сегодня, 02:16

img
ЦИК не зарегистрировала Парасюка кандидатом в нардепы
11417
Политика

Вчера, 14:50

img
Авторам учебников советуют называть войну на Донбассе «гражданским конфликтом» — Гриневич
8208

Новости Одессы

img
На севере Одесской области задержали банду наркоторговцев с 7,5 тоннами каннабиса и маковой соломки
img
Не хватило на бензин? В Одессе водитель такси украл крышку люка (видео)
img
Ректорские войны в Одессе: три тура Водного, аграрный тупик и битва за Медин