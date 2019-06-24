Садовый анонсировал переговоры с партией Вакарчука Сегодня, 17:00 1353 Цей матеріал також доступний українською НВ Андрей Садовый НВ

Партии Самопомич и Голос продолжат консультации о том, чтобы отказаться от противостояния друг с другом в некоторых одномандатных округах на выборах в Раду, заявил лидер Самопомочи Андрей Садовый.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Однако, по словам Садового, какие-либо договоренности между политическими силами по данному вопросу пока не достигнуты.

«Есть представитель с нашей стороны. Есть представитель со стороны Голоса. Они начали этот разговор. Взяли определенную паузу, чтобы понять, кто конкретно будет зарегистрирован. Думаю, потом можно сделать срез через рейтинги, посмотреть, у кого больше шансов и тогда уже выйти на какое-то понимание», — сказал Садовой.

В качестве примера он привел три округа во Львове — № 115, № 116, № 118.

«Есть среда адекватных людей. И они сейчас между собой должны конкурировать, когда есть люди, которые не достойны быть в политике, но они имеют шанс там остаться и далее», — сказал Садовый.

Напомним, что ранее мэр Львова, лидер партии Объединение Самопомич Андрей Садовый уже заявлял, что в ближайшее время планируется встреча с лидером партии Голос Святославом Вакарчуком по поводу согласования кандидатов по мажоритарным округам.

Однако, партия Святослава Вакарчука Голос заявила, что не имеет никаких договоренностей с партией Самопомич по поводу согласования кандидатов по мажоритарным округах.