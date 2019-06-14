Голос опроверг слова Садового о совместных кандидатах- мажоритарщиках 14 июня, 17:14 Цей матеріал також доступний українською Голос/Facebook Святослав Вакарчук Голос/Facebook

Партия Святослава Вакарчука Голос заявила, что не имеет никаких договоренностей с партией «Объединение «Самопомич» по поводу согласования кандидатов по мажоритарным округах.

Об этом говорится в официальном заявлении партии в Facebook.

«Информация о якобы каких-то договоренностях между нашими партиями, которую настойчиво озвучивает Андрей Садовый через контролируемые им СМИ, не соответствует действительности», — сообщила пресс-служба партии.

В сообщении также отмечается, что «политические игры и договоры за спиной избирателей — это старая политика, которая должна уйти в прошлое».

«Выбирать должен избиратель. Должен звучать его голос», — добавили в пресс-службе.

Ранее мэр Львова, лидер партии Объединение Самопомич Андрей Садовый заявил, что в ближайшее время планируется встреча с лидером партии Голос Святославом Вакарчуком по поводу согласования кандидатов по мажоритарным округах.