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Голос опроверг слова Садового о совместных кандидатах- мажоритарщиках

14 июня, 17:14
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Голос опроверг слова Садового о совместных кандидатах- мажоритарщиках - фото

Голос/Facebook

Святослав Вакарчук

Партия Святослава Вакарчука Голос заявила, что не имеет никаких договоренностей с партией «Объединение «Самопомич» по поводу согласования кандидатов по мажоритарным округах.

Об этом говорится в официальном заявлении партии в Facebook.

«Информация о якобы каких-то договоренностях между нашими партиями, которую настойчиво озвучивает Андрей Садовый через контролируемые им СМИ, не соответствует действительности», — сообщила пресс-служба партии.

В сообщении также отмечается, что «политические игры и договоры за спиной избирателей — это старая политика, которая должна уйти в прошлое».

«Выбирать должен избиратель. Должен звучать его голос», — добавили в пресс-службе.

Ранее мэр Львова, лидер партии Объединение Самопомич Андрей Садовый заявил, что в ближайшее время планируется встреча с лидером партии Голос Святославом Вакарчуком по поводу согласования кандидатов по мажоритарным округах.

Теги:   Партия Голос Святослав Вакарчук

Спецтема   Выборы в Раду

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