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«Беспрецедентное решение». Вакарчук предложил волонтерам своей партии войти в списки Голоса

Сегодня, 16:06
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«Беспрецедентное решение». Вакарчук предложил волонтерам своей партии войти в списки Голоса - фото

Gleb Garanich/Reuters

Волонтерам также предложили представлять партию на мажоритарных округах

Украинский музыкант и лидер партии Голос Святослав Вакарчук предложил волонтерам политической силы войти в списки для участия в выборах Верховной Рады.

В своем обращении он сообщил, что такое решение было принято после ознакомления с анкетами волонтеров и индивидуальных собеседований с ними.

«Мы поняли, что там ест не просто помощники. Там есть люди, которые и есть настоящими изменениями. Именно поэтому партия Голос приняла беспрецедентное для украинской политики решение. Мы предлагаем нашим волонтерам стать участниками нашего предвыборного списка, с которым мы пойдем на выборы в Верховную Раду», — пояснил Вакарчук.

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Он добавил, что уже отобрали более 50 «очень интересных и достойных кандидатов».

«И это только начало. А еще мы уверены, что среди них много лидеров, готовых бороться от нашего имени на мажоритарных округах», — резюмировал музыкант.

Напомним, 16 мая на Старокиевской горе в Киеве Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.

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По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения». В интервью НВ он уточнил, что его решение является окончательным и на него"ничто не может повлиять".

Также Вакарчук представил свою команду.

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Позже стало известно, что политсила Вакарчука предложила партии Сила Людей идти вместе на парламентские выборы.

Теги:   Досрочные выборы в ВР Волонтеры Голос Святослав Вакарчук

Спецтема   Выборы в Раду

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