Пробыл в должности три дня: Минобороны отстранило чиновника, который снимался в пропагандистских шоу в РФ, он отреагировал 1 июля, 18:44 Руслан Ригованов (Фото:Руслан Ригованов/Facebook)

В среду, 28 июня, Руслан Ригованов получил должность в департаменте ресурсного обеспечения Минобороны. На фоне этого разгорелся скандал — украинский военнослужащий и общественный деятель Олег Сымороз заявил, что чиновник участвовал в пропагандистских политических шоу в России, а также якобы причастен к «дерибану» столичного нацпарка.

В субботу, 1 июля, пресс-служба Минобороны сообщила об отстранении Рыгованова.

«Отстранение произошло сразу после появления контраверсионного рода информации относительно указанного лица. Сейчас проводится внутренняя проверка по отдельным фактам, которые были обнародованы. О результатах сообщим отдельно в ближайшие дни», — говорится в заметке.

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Сымороз несколькими часами ранее опубликовал доказательства того, что Ригованов участвовал в антиукраинских политических шоу на пропагандистском телеканале РФ. Также активист указал на причастность деятеля к разделу Национального природного парка Голосеевский в городе Киеве.

«Руслан Ригованов — это подонок, который способствовал дерибану НПП „Голосеевский“, будучи в должности начальника отдела рекреации и заместителя директора НПП „Голосеевский“, он подписал ряд так называемых рекреационных соглашений с лицами, которые захватили часть нацпарка и существенно ее повредили. Речь, в частности, о нелегальном кафе на ул. Бударина, владелец которого — должностной экс-милиционер Анатолий Николаец, а также о веревочном парке в 89 квартале Святошинского лесничества, которым заправляют местные титушки, возглавляемые соратником Олега Ляшко, неким Андреем Махницким», — добавил военный.

Сымороз обратился к президенту Владимиру Зеленскому и Службе безопасности Украины с требованием не только уволить чиновника, но и немедленно его арестовать за соучастие в российской пропаганде, за которую должна быть ответственность.

«И в очередной раз обращаю ваше внимание на некомпетентность министра обороны Резникова, который должен был бы провести по этому деятелю спецпроверку перед назначением. Хотя работая в команде Кличко, я уверен, что Резников еще тогда знал за этого деятеля, который работал на руководящей должности в крупнейшем национальном парке столицы», — добавил он.

Фото: Олег Сымороз/Facebook

Фото: Олег Сымороз/Facebook

Что на это говорит сам чиновник?

В свою очередь Руслан Ригованов обнародовал пост в Facebook, в котором ответил на упреки относительно его участия в пропагандистских шоу РФ.

По его словам, он уроженец Горловки, помогая проукраинским силам в родном городе находился в розыске с 2003 года и был приговорен российским главарем Игорем Безлером к смертной казни.

«После захвата города Горловка российскими войсками переехал с семьей в город Киев, где проявлял активную общественную позицию и социально-сознательное лидерство, в частности в 2019 году был кандидатом в президенты, причем первым пунктом моей программы было введение военного положения. Считал и считаю информационную борьбу одним из важнейших направлений противостояния российской агрессии», — написал Ригованов.

Объясняя, почему он снимался в российских шоу, чиновник заявлял, что: «Помня о том, что суть активизма заключается в том, чтобы стать голосом тех, кто не имеет возможности или возможностей для самовыражения, и работать над улучшением условий существования всех людей и окружающей среды, привлечь внимание общественности к важным проблемам, использовать силу медиа для подачи правдивой информации для общества, в 2015 году (2018) принял предложение участия в телепередачах для защиты интересов Украины и украинского народа, прежде всего отстаивать позицию именно украинских жителей Донбасса», — рассказал Ригованов.

Мужчина добавил, что он «Никогда из своего присутствия на российских каналах не создавал ни пиара, ни тайны и делал так, чтобы к российским гражданам (а именно к жителям „ДНР“ и „ЛНР“) доходила правдивая, а не искаженная россмедиа информация».

В своей заметке он добавил ссылки на статьи о его деятельности на российских ток-шоу.

Кроме того, он пояснил, что во время работы в НПП Голосеевский «работал исключительно в интересах города и общества, делал невозможным противоправную деятельность представителей бизнеса и псевдоактивистов. Никакого подтверждения в рассылках относительно моего противоправного сотрудничества не предоставлено».

Он добавил, что после начала полномасштабного вторжения РФ добровольно ушел в тероборону, затем в спецподразделение Хорт и тому подобное.