Одесский военком Борисов уволен — ОК Юг 28 июня, 16:21 Военный комиссар Одесской области Евгений Борисов (Фото:Одесса медиа)

Военком Евгений Борисов уволен с должности начальника Одесского областного территориального центра комплектования и соцподдержки.

Об этом заявила начальница координационного пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк в эфире 24 канала в среду, 28 июня.

«Сейчас идет процедура — она имеет определенную протяженность во времени — передачи должности и дальнейшей плановой реализации офицера. Сейчас мы не мешаем работе правоохранительных органов, те производства, которые были открыты, продолжаются, правоохранительные органы работают, доказательная база собирается», — сообщила Гуменюк.

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По ее словам, одесским ТЦК сейчас руководит замначальника, позже будет назначен новый глава.

Ранее президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному немедленно освободить от должности Евгения Борисова.

Экс-народный депутат Игорь Мосийчук в начале мая говорил Radio NV, что передал НАБУ доказательства относительно элитной недвижимости в Испании, купленной Борисовым во время военного положения.

УП публиковала расследование о том, что семья Борисова за время полномасштабной войны купила недвижимость на испанском побережье и машины на миллионы долларов. Сам Борисов утверждал, что не знает об этом, а его супруга занимается в Испании «розничной торговлей».

Госбюро расследований в мае открыло уголовное дело в отношении Борисова из-за информации о том, что он за деньги приказывал подчиненным не призывать определенных людей. Его отстранили от должности.

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