Работа уже началась. В Укроборонпроме рассказали о планах по созданию новой Мрії 25 апреля, 18:17 Цей матеріал також доступний українською Ан-225 Мрия после удара России по аэродрому в Гостомеле Киевской области, 3 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Гендиректор госконцерна Укроборонпром Юрий Гусев рассказал о планах по строительству нового самолета Ан-225 Мрия.

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В эфире всеукраинского марафона Гусев сообщил, что сейчас специалисты ГП Антонов изучают то, что осталось от Мрии после удара российских оккупантов по аэродрому в Гостомеле. По мнению специалистов, предварительно, для нового самолета можно будет использовать несколько двигателей Мрии и частично сохранившуюся хвостовую часть.



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«Этот самолет установил 240 мировых рекордов, и у нас есть амбиция, чтобы новая Мрия, построенная в Украине, установила еще несколько мировых рекордов… Разговариваем с нашими международными партнерами о том, чтобы создать большую аэрокосмическую коалицию по восстановлению уникального самолета… привлечь известные международные компании… Говорим о новой электронике и технологиях, работаем над разными форматами сбора средств для создания новой Мрии», — заявил он.

Гусев добавил, что работы уже начались, но не уточнил подробности.

27 февраля во время удара по аэропорту Гостомель под Киевом российские оккупанты уничтожили Ан-225 Мрия — самый большой в мире самолет, который разработали и создали в Украине.

Он активно использовался во время пандемии коронавируса. В частности, в апреле 2020 года самолет доставил из Китая в Киев 103 тонны медицинских средств для борьбы с коронавирусом.

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