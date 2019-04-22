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Спецтема: Выборы президента Украины

Рассчитываю на совместную работу. Курц поздравил Зеленского

Сегодня, 01:47
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Рассчитываю на совместную работу. Курц поздравил Зеленского - фото

REUTERS/Yves Herman

Себастьян Курц

Канцлер Австрии Себастьян Курц передал поздравления Владимиру Зеленскому, который согласно данным экзитполов победил во втором туре выборов президента Украины.

Об этом сообщает австрийский телеканал Oe24.

"Я рассчитываю на совместную работу по дальнейшему развитию наших хороших двусторонних отношений. Я призываю президента Зеленского продолжить необходимые реформы, особенно в сфере борьбы с коррупцией", - заявил Курц.

Он также отметил, что Австрия по-прежнему не признает аннексии Крыма и будет требовать освобождения украинских моряков, которые были взяты в плен в Керченском проливе.

"Австрия придерживается санкций Европейского союза против России и требует, чтобы была восстановлена территориальная целостность страны", - заявил Курц.

21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента. За пост главы государства боролись шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

Согласно Национальному экзитполу, Зеленский побеждает на выборах президента с максимальной поддержкой в истории независимой Украины - 73,2%, у Петра Порошенко – 25,3%.

Президент Порошенко уже признал поражение и поздравил Зеленского с победой.

Также кандидата в президенты уже поздравили, в частности, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Украины Владимир Гройсманпосольство США в Украине, председатель Европейского совета Дональд Туск, президент Польши Анджей Дуда, МИД Канады.

Теги:   Австрия Себастьян Курц Президентские выборы 2019 Президентские выборы в Украине 2019

Спецтема   Выборы президента Украины

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